مجهولون يلقون جثة أمام مستشفى سعودي

تجري الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل في المملكة العربية السعودية بحثًا مكثفًا عن أشخاص‏ ألقوا جثة رجل متوفى أمام بوابة أحد المستشفيات في المنطقة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وذكر موقع ”سبق“ المحلي أن 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة صغيرة ألقوا جثة شخص أمام قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف أن الطاقم الطبي أجرى فحصًا طبيًا للشخص الضحية، حيثُ تبين أنه مسن وتوفي قبل وصوله للمستشفى بـ7 ساعات.

ورصد مراجعون للمستشفى السيارة وتعرفوا على بيانات لوحتها ونوعها وعدد الأشخاص بها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي بدأت في البحث عن مالك السيارة.

وتم إيداع جثمان المسن ثلاجة الموتى، إلى حين القبض على الأشخاص، ومعرفة أسباب رميهم المسن بالطوارئ، وعلاقتهم به وسبب الوفاة، واكتمال التحقيق.