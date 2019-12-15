سعر سهم أرامكو يرتفع مجددا

حقق سهم أرامكو السعودية ارتفاعا جديدا بنحو 1.63%، ليصل سعر السهم إلى 37.35 ريال في تعاملات اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يواصل السهم ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وهو ما يثير تفاؤل آلاف الأفراد السعوديين الذي شاركوا في اكتتاب أسهم الشركة، مع تركيز المستثمرين على إدراج شركات الطاقة في مؤشرات الأسهم الدولية الكبرى هذا الأسبوع.

وبارتفاعه الجديد يكون سهم أرامكو قد زاد مكاسبه منذ أن بدأ التداول يوم الأربعاء إلى أكثر من 16% .

وبحسب وكالة رويترز فإن من المتوقع أن يشهد السهم مزيدا من الطلب خاصة من المستثمرين ”الخاملين“ هذا الأسبوع مع انضمام أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية مثل إم.إس.سي.آي.

وأدرجت شركة النفط العملاقة 1.5 بالمئة من أسهمها بسعر 32 ريالا للسهم في 11 ديسمبر كانون الأول في أضخم طرح عام أولي في العالم.