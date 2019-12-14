غضب عراقي من ”إساءة“ مليشيا العصائب للملك سلمان وولي العهد السعودي

استنكرت قوى سياسية عراقية، السبت، من إساءة مليشيا عصائب أهل الحق، المدعومة من إيران، إلى العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، من خلال تعليق دمى وشنقها خلال تظاهرة لهم وسط العاصمة العراقية بغداد أمس.

وقالت جبهة الانقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي في بيان لها إن ”العراق كان وما يزال يرنو إلى تحقيق علاقات صداقة وتعاون مع المجتمع الدولي ، وبخاصة مع عمقه العربي الذي تربطه به وشائج غير قابلة للإلغاء من أي طرف كان، ولذا فأننا ندين وبشدة رفع بعض الصور المتعلقة بقادة ورموز عربية بهدف الاساءة إليها إنسجاما مع رغبات مريضة قوامها الحقد على جوهر العراق العروبي“.

وبينت أنها “ تقدر عاليا أي جهد عربي خير يقود إلى مساعدة العراق ودعمه من أجل التخفيف من الأزمات التي مر بها وما تزال آثارها ماثلة إلى اليوم، كما أنها تفرق بشكل كبير بين الفعل الذي يضر العراق ويعمل على تهديم بنيانه الداخلي ، وبين الفعل الخير الذي يطمح إلى دعم العراق وتأكيد إنتمائه العربي الأصيل“.

وأكدت الجبهة أنها ”تدرك جيدا إن وعي العراقيين ، وما أفرزه الحراك الشعبي من أهداف وقيم، جعل أعداء العراق في مأزق حقيقي تظهر ملامحه عبر تصرفات وأفعال تفضح فاعليها قبل كل شيء“.

من جانبه قال تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بيان“ إننا نعرب عن أسفنا لردود الأفعال غير المسؤولة والتي تسيء لعلاقات العراق وعمقه العربي“، مؤكداً على أن ”الردود الانفعالية ضد رموز وشخصيات عربية شقيقة لاتخدم مصالح العراق، ولا تخدم علاقتنا مع اشقاءنا، ولن تكون حلاً لمشاكل العراق المتراكمة“.

وأضاف، أن “ تحالف القوى العراقية يؤمن بأن العراق كان ولازال وسيبقى عربيا معتزا بأشقائه العرب بكل مسمياتهم ومواقعهم، مدركين أن الحضن العربي ووحدة الدم والمصير العربي لن تعكر صفوها بعض ردود الأفعال غير المسؤولة“.