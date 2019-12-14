السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بسبب تغريدة ”عنصرية“

تعرضت الناشطة السعودية فوز العتيبي لانتقادات لاذعة، بسبب تغريدة هاجمت فيها عددًا من ”البدو“، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ“العنصرية“.

وغردت العتيبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم“.

بقولكم شي يضحك دايم تجيني تعليقات بدويه لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين امس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكله اقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم

اكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن انه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لانه بدو

العزه العزه لا بارك الله بالضعف — فوز العتيبي (@zooztox) December 14, 2019

وتابعت قائلة: ”أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف“.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن البعض ما اعتبر عنصرية في حديث العتيبي، في حين عبر الكثير منهم عن فخره لأنه من“البدو“. وكتب متابع يدعى ”بيبو“ يقول: ”الواحد يدخل تويتر في أمان الله يلاقي نفسه عنصري“، بينما غردت ”يارا“: ”هما بس الحضر العنصريين“.

الواحد يدخل تويتر في امان الله يلاقي نفسه عنصري — بيبو (@pooo98) December 14, 2019

ومن متى صار الأصالة سبة؟!

البداوة أصالة!!!!! — F.B. (@FaizhBogami) December 14, 2019

وبدا آخرون متفاعلين مع الناشطة السعودية بتوضيح أن الوقت الحالي لا يوجد فيه فرق بين البدوي والحضري، فجميعهم يعيشون في المدن والحضر، بينما الشيء الوحيد الذي يفرق بينهم هو اللهجة والعادات المتمسكون بها.

الحين مافي فرق اصلا بين البدوي والحظري كلهم ساكنين بمدن وعايشن عيشة الحظر وبعضهم افضل من الحظر الشي الوحيد الي يفرق اللهجه والعادات لان البدو باقي متمسكين فيها — . (@Doctorrro) December 14, 2019

المثير للجدل أن بعض المتابعين أبدوا موافقتهم على أفكارها والتصريحات التي أدلت بها، فقالت متابعة تُدعى روح: ”انتي فخر وما يهم سالفة بدويه أو لحجيه ، انتي قويه ب اظهارك للحياة الطبيعيه بشكل عادي و طبيعي، بدال نيتك مو شر لا يهمك شي“.

انتي فخر وما يهم سالفة بدويه او لحجيه ، انتي قويه ب اظهارك للحياة الطبيعيه بشكل عادي و طبيعي ، بدال نيتك مو شر لا يهمك شي — روحْ???? (@ksa_oo15) December 14, 2019

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.