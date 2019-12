عمران خان يزور السعودية لاحتواء الغضب من مشاركته في قمة كوالامبور 

View this post on Instagram

وزیراعظم پاکستان عمران خان سعودی عرب کے ایک روزہ سرکاری دورہ کے پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رائل ٹرمینل پر مدینہ کے ڈپٹی گورنر وحیب السہلی اور جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نےاستقبال کیا. سعودی پروٹوکول کے حکام اورپاکستان قونصلیٹ کے افسران بھی استقبال کیلئے موجود تھے. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی وفد میں شامل ہیں۔ عمران خان روضئہ رسول ؐ پر حاضری دیں گے اور نوافل ادا کریں گے.اسکے بعد وہ اپنی سرکاری مصروفیات کے لئے ریاض روانہ ہونگے.