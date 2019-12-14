عمران خان يزور السعودية لاحتواء الغضب من مشاركته في قمة كوالامبور 

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة إلى السعودية ليوم واحد هي الرابعة له هذا العام، وذلك بهدف احتواء الغضب من مشاركته المزمعة في قمة كوالامبور ”الإسلامية“ الشهر الجاري.

واستقبل عمران خان في المدينة المنورة من قبل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب رئيس مجلس الوزراء، وكان استقبل قبل ذلك في جدة من قبل القنصل الباكستاني خالد مجيد.

ووصف بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية الزيارة بأنها جزء من ”التبادل المنتظم“ بين قيادة باكستان والسعودية.

وأضاف البيان أن“المشاورات ستشمل المسائل الثنائية والتطورات الأخيرة في السياق الإقليمي“.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار وزير الخارجية سيد محمود قريشي المملكة حيث التقى بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

ونقل الإعلام الباكستاني عن مصدر عربي قوله إن زيارة عمران خان تم التخطيط لها مؤخرًا بعد إشارات من الرياض بأنها غير راضية عن قرار رئيس الوزراء الباكستاني حضور قمة كوالالمبور التي تعقد في ماليزيا في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان خان سيغير في وقت لاحق موقفه من القمة، كما فعل الرئيس الإندونيسي التي تراجع عن المشاركة مقررا الاكتفاء بإيفاد ممثل عنه.