لتقديم التعازي.. سفيرة السعودية تزور القاعدة البحرية في بنساكولا بفلوريدا

زارت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، مساء الخميس، القاعدة البحرية في بنساكولا بفلوريدا لتقديم التعازي بعد حادث إطلاق الرصاص.

وذكر بيان لسفارة المملكة في واشنطن: ”زارت السفيرة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، محطة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا يوم الخميس؛ لتقديم خالص تعازيها بعد المأساة التي حدثت الأسبوع الماضي؛ ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق في هذا العمل الذي لا معنى له من العنف“.

وتابع: ”خلال زيارتها التقت السفيرة بقيادة القاعدة وكررت إدانتها لهذا الهجوم الرهيب. وأكدت السفيرة أنها ستظل منخرطة بشكل كامل في هذا الموضوع وستقدم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق“.