عودة جزئية لرحلات قطار الحرمين بعد حريق إحدى محطاته قبل نحو شهرين (صور وفيديو)

عاد قطار الحرمين الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، للعمل بشكل جزئي الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من شهرين في أعقاب حريق هائل ضرب محطة السليمانية في مدينة جدة.

وأعلن القائمون على قطار الحرمين انطلاق 5 رحلات يوميًا بين مدن جدة وعبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، ونشروا صورًا لعدد من الركاب في محطات القطار وعرباته.

عودة انطلاق #قطار_الحرمين_السريع بين محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة المدينة المنورة pic.twitter.com/SExBUStwot — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) December 11, 2019

ووفق بيان سابق للقائمين على مشروع القطار، فإن الرحلات إلى مكة المكرمة ستستأنف أيضًا الأسبوع المقبل دون تحديد يوم محدد أو إتاحة حجز التذاكر بشكل مسبق.

ووثق مسافرون في المحطات الثلاث، تجاربهم مع السفر مجددًا عبر القطار الذي يزدحم بركاب مدن غرب السعودية المكتظة على الدوام بالحجاج والمعتمرين والوافدين الأجانب بجانب السكان الأصليين، حيث ينشط السفر بين المدينتين المقدستين ومدينة جدة التي تضم مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

بدء تشغيل محطة #قطار_الحرمين_السريع بالصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بهدف المساهمة في نقل الزوار والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة. #صهيلنا pic.twitter.com/yoHzj0q5QP — صهيل (@SaheelKSA) December 11, 2019

وتوقف القطار عن العمل في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عندما اندلع حريق هائل في محطة السليمانية في مدينة جدة، لم يخلف خسائر بشرية باستثناء بعض الإصابات الخفيفة، لكنه سبب خسائر مادية كبيرة وضررًا يستلزم إصلاحه فترة طويلة.

ولجأ القائمون على المشروع إلى إنشاء مسار حديدي يمر بجانب محطة السليمانية، لاستئناف رحلات القطار الذي يفضل السفر من خلاله كثير من المسافرين لاختصار الوقت.

وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع قطار الحرمين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2018 بعد أن بلغت تكلفته 6.7 مليار يورو (7.87 مليار دولار)، وتبلغ سرعة تشغيلية 300 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ طول الخط الحديدي بين المدينتين المقدستين مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، 450 كيلومترًا، ويقطعها بساعتين بدلًا من نحو أربع ساعات كان يحتاجها المسافرون بالسيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ويستهدف القطار نقل نحو 60 مليون راكب سنويًا، وتخطط السعودية للتوسع في مشروع قطار الحرمين من خلال ربطه بقطار مقرر بين العاصمة الرياض وجدة.