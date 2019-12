رجل يعتدي بحذائه على نساء غير منقبات مثيرًا جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة #ينبع، واعظا دينيا قيل إنه مريض نفسي، قام بالصراخ على النساء في الشارع ورمى إحداهن بحذائه بعد أن وجّه إليها تهمة "الزنى" بسبب كشف وجهها في مكان عام، حيث قال:" هذه المرأة التي تمشي أمامنا زانية"، وسمع من خلال الفيديو صراخ الفتيات وهن يوثقن المشهد، وفق ما أوردت صحيفة #سبق السعودية.