رجل يعتدي بحذائه على نساء غير منقبات مثيرًا جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

أثار رجل مجهول الهوية، جدلًا واسعًا في السعودية بعدما ظهر في مقطع فيديو يقف في أحد الشوارع الرئيسة ويحث النساء بصوتٍ عالٍ على ارتداء النقاب قبل أن يقوم بضرب نساء كنَّ يصورنَّ خطبته الغريبة.

ويظهر في الفيديو الذي أعيد تداوله على نطاق واسع، رجل يرتدي زيًا سعوديًا تقليديًا ويستشهد بآية من القرآن الكريم في حثه النساء على الحشمة كارتداء النقاب، وعدم استخدام العطور إذا خرجنَّ من منازلهن.

وبينما كان الرجل يقول إن من تظهر دون نقاب ويشم الرجال عطرها فهي ”زانية“، التفت لنساء قريبات منه كنَّ يصورنه ونزع حذائه ورماهن به، ليعلو صراخهن ويتوقف التصوير.

#المطوع

يتداول مقطع لشخص يقوم بالدعوة ثم يستخدم حذائه اكرمكم الله .

وقد صدر تصريح من جهات بانه مريض نفسي.

احمدوا الله على الصحه وأوقفوا انتقاد له .

من منكم يثق بانه سوف يكون سليماً نفسياً طوال عمره؟!!! — د.عبدالله الحصان (@D_Alhoussan) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وتعرض الرجل لانتقادات حادة بسبب تصرفه هذا، لكن عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين انتقدوا النساء اللاتي كنَّ يصورنه، واتهموهن باستفزازه.

وتصدر الجدل حول الحادثة، اهتمامات المغردين السعوديين على موقع ”تويتر“ الذي يستقطب الملايين منهم، حيث تصدر وسم ”#المطوع“ وهو مصطلح يُطلق على الشخص الذي يقدم نصائح دينية في الأماكن العامة.

#المطوع

الرجل يستحق العلاج ..

والبنت تستحق العقاب .. pic.twitter.com/vmUyfU6Nqv — سلمان الحكمي (@s2m2hs) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وقال مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“، إن الحادثة وقعت قبل يومين في أحد شوارع محافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن الرجل مريض نفسيًا، وجرى القبض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشيرةً إلى أنه سبق أن اعتدى على نساء أخريات في حوادث مماثلة، وسط مطالب من الأهالي بإيداعه مراكز الصحة النفسية.

وحتى منتصف العام 2016، كانت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تُلزم النساء في الأماكن العامة بارتداء ملابس محتشمة قبل أن تقلص السعودية صلاحية الهيئة التي يشبهها البعض بالشرطة الدينية.

الله يهدينا ويهديه الامر بالمعروف مب كذا

تحمس بزياده #المطوع pic.twitter.com/HNhvvsy93e — ‏عٌآزٍفُـ وٌتٌـر (@zxcv1234_) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

ومنذ ذلك الحين، خففت الرياض من القيود المفروضة على النساء وسمحت لهن بالسفر، وقيادة السيارات، وحضور مباريات كرة القدم والفعاليات الفنية بجانب الرجال، مع تخفيف القيود على الملابس مع وصول عشرات آلاف السياح من مختلف دول العالم إلى المملكة الطامحة للتحول لوجهة سياحية عالمية.