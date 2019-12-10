الملك سلمان في افتتاح القمة الخليجية: علينا أن نتحد في مواجهة عدوانية إيران ‎

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن القمة الخليجية الأربعين التي تستضيفها الرياض، اليوم الثلاثاء، ”تعقد في ظرف تواصل فيه إيران أعمالها العدائية في المنطقة“. مشددًا على أنه ”يجب على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران“.‎

وأكد الملك سلمان، في خطابه الافتتاحي لأعمال القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، أن ”دول المجلس مطالبة بتأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية‎ الإيرانية“.

وجدد العاهل السعودي التأكيد على موقف المجلس الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ”مجلس التعاون الخليجي، يدعم خيار الحل السياسي للأزمة في اليمن“.

وقد اختتمت الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية بعد كلمة قصيرة للعاهل السعودي، لتنتقل المناقشات إلى جلسة مغلقة بقصر الدرعية في الرياض.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل في وقت سابق اليوم، قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض لحضور هذه القمة.

وتخيم أزمة قطر على أجواء قمة الرياض، على الرغم من رفع الدوحة لمستوى تمثيلها في هذه القمة، التي يغيب عنها الأمير تميم بن حمد للمرة الثانية، وإن أوفد رئيس وزرائه عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لترؤس وفد الدوحة المشارك.

وتعقد القمة الخليجية الحالية في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر، وفق مراقبين.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد كشف مؤخرًا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

ويتوقع أن تبحث القمة الخليجية أيضًا، عددًا من الموضوعات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.