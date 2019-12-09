كيف تلقى السعوديون قرار الملك سلمان تمديد بدل غلاء المعيشة؟

احتفل عدد من الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين في السعودية، اليوم الاثنين، بقرار الحكومة تمديد صرف بدل غلاء معيشة شهري لهم للعام الثالث على التوالي بعد ترقب في الفترة الماضية مع قرب انتهاء العام الثاني للبدل.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الحكومة ستواصل صرف بدل غلاء المعيشة لعام آخر حتى نهاية العام المقبل 2020، والذي يكلف الميزانية سنويًا نحو 50 مليار ريال (أكثر من 13 مليار دولار) وفق توقعات الاقتصاديين السعوديين.

ووجد القرار صدى واسعًا في المملكة فور الإعلان عنه في جلسة طارئة للحكومة رأسها الملك سلمان، وتم فيها إعلان موازنة العام المقبل التي ستتضمن إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال.

وأشاد كثير من السعوديين، وبينهم اقتصاديون، بقرار الحكومة الذي سيدعم رواتبهم بدفعات شهرية تضاف لرواتبهم بجانب تلقي كثير منهم إعانات أخرى من برنامج ”حساب المواطن“ الذي يمنح نحو 12 مليون مواطن سعودي من أصل 20 مليون نسمة، إعانات شهرية تبلغ في المتوسط 300 ريال للفرد وألف ريال للعائلة.

وكتب أحد المدونين محتفيًا بقرار مد صرف بدل غلاء المعيشة: ”الدولة الله يعزها حريصة كل الحرص على توفير أفضل بيئة معيشية لمواطنيها، ترسيخُا للحياة الكريمة بالرغم من الأزمات المتراكمة والمؤثرة على حصيلة الاقتصاد، الا اننا نشوف قرارات متتالية تسعدنا مثل استمرار بدل غلاء المعيشة..“.

#تمديد_بدل_غلاء_المعيشة

الدولة الله يعزها حريصة كل الحرص

على توفير أفضل بيئة معيشية لمواطنيها، ترسيخاً للحياة الكريمة

بالرغم من الأزمات المتراكمة والمؤثرة على حصيلة الاقتصاد، الا اننا نشوف قرارات متتالية تسعدنا مثل

– استمرار بدل غلاء المعيشة

– انخفاض البنزين

– حقبة مشاريع تنموية pic.twitter.com/giXFsCwgCg — Ahmed (@Almousa_70) December 9, 2019

واختار المغرد ”أبو طلال“ الدعاء من داخل الحرم المكي، للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على القرار، وكتب تعليقًا على صورة من المسجد الحرام: ”من بيت الله الحرام يحفظ لنا ملكنا وولي عهد الأمين .. وان يجعلكم ذخراً للمسلمين / والف شكر لكم على تمديد بدل غلاء المعيشة“.

#تمديد_بدل_غلاء_المعيشه

من بيت الحرم الله يحفظ لنا ملكنا و ولي عهد الأمين .. وان يجعلكم ذخراً للمسلمين / والف شكر لكم على تمديد بدل غلاء المعيشة ???? pic.twitter.com/hb8mkiBwsz — ابو طلال (@4_g8u) December 9, 2019

وكتب المغرد سلطان البقمي في السياق: ”هذا ما عرفناه عنكم ، بإدخال البهجة والسرور في قلوب المواطنين، شكرًا مليكنا، شكرًا ولي العهد وحفظكم الله“.

هذا ما عرفناه عنكم ، بإدخال البهجة و السرور في قلوب المواطنين ،

شكراً مليكنا ، شكراً ولي العهد

وحفظكم الله. #تمديد_بدل_غلاء_المعيشه pic.twitter.com/7GB0GsRiNQ — سلطان البقمي (@s_bogamii) December 9, 2019

ويبلغ مقدار بدل غلاء المعيشة للمستفيدين ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين، و500 ريال للمتقاعدين منهم، و500 ريال للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي الذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعد، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبدأت السعودية بصرف بدل غلاء المعيشة أول مرة عام 2018، وكان مقررًا أن ينتهي صرف آخر دفعاته بنهاية العام 2018.

لكنها المملكة قررت تمديد الصرف لعام ثان عند إقرار موازنة العام الجاري 2019 قبل نحو عام تقريبًا.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” آنذاك، إن نقاشًا حكوميًا يجري بشأن تمديد أو إيقاف بدل غلاء المعيشة، موضحًا: ”لدينا الآن كثيرٌ من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر ببرنامج (حساب المواطن) ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك، ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض (بدل غلاء المعيشة)”.

وتعمل الرياض على خطة لتنويع مصادر الدخل بجانب واردات مبيعات النفط، إضافةً إلى إصلاحات اقتصادية داخلية تضمنت رفع أسعار الطاقة وفرض بعض الضرائب بجانب تعويض متوسطي ومنخفضي الدخل عن الزيادة الحاصلة.