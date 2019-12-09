الملك سلمان يعلن تمديد بدل غلاء المعيشة في ميزانية 2020

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أنه وجه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية، حتى نهاية عام 2020.

وذكر أن الإنفاق المتوقع في ميزانية المملكة للعام المقبل 2020 سيبلغ 1.02 تريليون ريال، مؤكدًا أن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد الحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف الملك سلمان، أن السعودية ستواصل العمل بكل ما تملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافها.

وأكد على أن توجيهات صدرت للوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

واعتبر العاهل السعودي، أن الميزانية الجديدة ”استمرار لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان“.