إيران تعلن عن اتفاق جديد مع السعودية بشأن موسم الحج المقبل‎‎

أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الأحد، في بيان على موقعها الإلكتروني إبرام إتفاقية جديدة مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج المقبل.

وقالت المنظمة إن ”وفدًا إيرانيًا برئاسة علي رضا رشيديان رئيس منظمة الحج والزيارة وقع اتفاقية مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، يوم الأحد“.

ولم يوضح البيان تفاصيل الاتفاق أو حصة إيران في موسم الحج المقبل، فيما كان نصيبها العام الماضي حوالي 88 ألف و500 حاج.

وبحسب البيان قال علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج، بعد محادثات مع وزير الحج السعودي: ”طلبنا من الجانب السعودي تقديم المزيد من التسهيلات لشركات الطيران الإيرانية لنقل الحجاج، كما تم التأكيد على مسألة استخدام مطار الطائف لنقل الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل“.

وفي إشارة إلى موضوع سكن الحجاج الإيرانيين بالمدينة المنورة، قال رشيديان: ”لقد أبلغنا وزير الحج والعمرة السعودي أن المستثمرين الإيرانيين على استعداد للمشاركة في بناء فنادق مناسبة في المدينة المنورة.. هذا الموضوع سيتم الرد عليه من الجانب السعودي“.