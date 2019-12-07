توقيف سعوديين صوّروا إطلاق الشمراني النار في ولاية فلوريدا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه تم اعتقال 6 مواطنين سعوديين لاستجوابهم على خلفية إطلاق النار الذي نفذه الملازم السعودي محمد سعيد الشمراني، يوم الجمعة، في القاعدة البحرية الجوية المرموقة في بينساكولا بولاية فلوريدا، حيث كان يتدرب ليصبح طيارًا.

ونقلت الصحيفة أن من بين الموقوفين 3 شوهدوا وهم يصورون الحادثة، طبقًا لشخص اطلع على المراحل الأولية للتحقيق.

ولم تتضح على الفور تفاصيل بشأن الموقوفين ولا ما إذا كان تصويرهم مرتبطًا بالمهاجم أم مجرد رد فعل عفوي.

وأوضح المصدر أنه ليس معروفًا بعد ما إذا كان السعوديون الستة المعتقلون من الطلاب في القاعدة، كما لا توجد أي إشارة فورية على أن أولئك الذين كانوا يصورون الحادثة مرتبطون بالشمراني.

وقال الشخص المطلع على التحقيق إن المسلح كان يستخدم مسدسًا من طراز Glock 45 تم شراؤه محليًا مع مخزن إضافي، وكان لديه ما بين 4 – 6 مخازن أخرى في حوزته عندما تم قتله من قبل نائب مدير الشرطة.

والأسلحة غير مسموح بها في القاعدة بخلاف أفراد الأمن.

وقالت الصحيفة إن هجوم مواطن أجنبي داخل منشأة عسكرية أمريكية سيثير التساؤلات حول عملية التدقيق بشأن الطلاب الدوليين، ومن المرجح أن تعقّد العملية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في وقت كانت فيه العلاقات مع المملكة متوترة بالفعل على حد قول الصحيفة.

ويعتقد أن المسلح كان مسجلًا في برنامج تدريس الطيران في القاعدة.

وينحدر الطلاب في التدريب من دول، مثل: فرنسا، وإيطاليا، والنرويج، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ، التي بدأت في إرسال متدربين إلى القاعدة في العام 1995.

وعادة ما يتدرب السعوديون على الطيران إما بطائرات هليكوبتر أو طائرات من طراز F-15 ، وفقًا لطيار في البحرية، ويتابع الأمريكيون والسعوديون تدريبهم المبدئي سويًا قبل أن يتفرَّعوا لبرامج تدريب منفصلة بحسب الصحيفة.

وعن مدى تأثير الحادثة على العلاقات الأمريكية السعودية، قال غريغوري غوس الثالث، الخبير في الشأن السعودي بجامعة تكساس إيه آند إم:“أعتقد أنه لن يكون لها تأثير كبير“.

وأضاف السيد غوس في رسالة عبر البريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز:“الأشخاص المشككون بالفعل في السعوديين، بمن فيهم الكثير من أعضاء الكونغرس ، سيرون أنه دليل إضافي على وجود خطأ ما في البلد، أما هؤلاء الذين يميلون أكثر إلى رؤية المملكة كشريك مفيد، فسيرون أنه فعل عشوائي لشخص مختل.“