أول تعليق لعائلة السعودي محمد سعيد الشمراني مطلق النار بولاية فلوريدا على الهجوم 

استنكر عم المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني الذي يشتبه بأنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، ما قام به ابن أخيه، في أول تعليق من العائلة على الهجوم.

وأطلق الشمراني وهو ملازم في سلاح الجو السعودي النار، أمس الجمعة، داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن يقتل.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ السعودية قول سعد بن حنتم الشمراني، وهو عم منفذ الهجوم إن فعل ابن أخيه ”لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية، وحرص على عكس الصورة الحقيقية للمملكة“.

وأضاف الشمراني العم:“قبيلته (منفذ الهجوم) لا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية.. الخبر وقع عليها كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة يؤكدون دائمًا على التعايش ورفض الفكر المتطرف“.

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعد مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية““، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

وتأتي حادثة إطلاق النار، اليوم، بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.