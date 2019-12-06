متدرب سعودي وراء إطلاق النار بقاعدة عسكرية أمريكية

أفادت تقارير إخبارية بأن منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا يرجح أنه متدرب من المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم: إنه ”من المعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة جوية للبحرية الأمريكية متدرب سعودي“.

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم: ”إن المشتبه به متدرب سعودي في مجال الطيران، وإن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم“.

ولم تذكر التقارير الإخبارية أي تفاصيل إضافية عن منفذ الهجوم، إذ لا تزال السلطات تتحفظ على كشف اسمه بانتظار استكمال التحقيقات في الحادثة.

وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.