وكالة الأنباء القطرية: الأمير تميم تلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، إن الأمير تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في العاشر من ديسمبر الجاري بالرياض.

وأضافت الوكالة أن الرسالة الخطية سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالعزيز الزياني، لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن.

وبدأت السعودية بإرسال دعوات رسمية لحضور القمة الخليجية، لكن من غير الواضح الآن، إن كان كل قادة الدول الخليجية سيحضرون القمة أم سينيبون عنهم مسؤولين آخرين.

وسلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حتى الآن، دعوة رسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنين، وتسلم نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الزياني، اليوم الثلاثاء، دعوة مماثلة نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد.

وتتعدد الاحتمالات، خاصة فيما يتعلق بحضور أمير قطر للقمة في ظل الأزمة الخليجية الحالية، بالتزامن مع رواج حديث عن قرب التوصل لحل نهائي لها أو انفراجة على الأقل بحسب بعض التحليلات والتوقعات.

ورحبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بقادة دول الخليج الخمس، الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، قبيل انطلاق اجتماعات قمة جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الدوري برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المجلس ”يُعبر عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، لعقد اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى للمجلس، الثلاثاء القادم، في الرياض“.

وأضاف البيان، أن القمة الخليجية المرتقبة ستبحث ”الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات“.