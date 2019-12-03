 أمراء سعوديون يؤدون الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز في الرياض‎ – إرم نيوز‬‎

أمراء سعوديون يؤدون الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز في الرياض‎

أمراء سعوديون يؤدون الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز في الرياض‎

المصدر: فريق التحرير

بدأت قبل قليل، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، الاستعدادات لمراسيم صلاة الجنازة على الأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور عدد من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية.

 

ووثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع الفيديو توافد عدد من الأمراء إلى مسجد الإمام تركي بن عبدالله لحضور صلاة الجنازة، التي تقرر أن تكون عصرًا في الرياض، والليلة في مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، أعلن بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أن ”الصلاة ستقام عصرًا في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في  اليوم نفسه، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة“.

وتوفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ88 عامًا.

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