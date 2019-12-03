أمراء سعوديون يؤدون الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز في الرياض‎

بدأت قبل قليل، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، الاستعدادات لمراسيم صلاة الجنازة على الأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور عدد من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية.

بإنتظار وصول سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين للصلاة على الفقيد الأمير #متعب_بن_عبدالعزيز رحمه الله . pic.twitter.com/LA945EmXpu — ????????عبدالرحمن الروقي MBS (@Prince_Alotaibi) December 3, 2019

ووثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع الفيديو توافد عدد من الأمراء إلى مسجد الإمام تركي بن عبدالله لحضور صلاة الجنازة، التي تقرر أن تكون عصرًا في الرياض، والليلة في مكة المكرمة.

????

قبل قليل ،، وصول صاحب السمو الملكي الامير منصور

بن مشعل بن عبدالعزيز للصلاة ع المرحوم

صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز فمسجد الامام تركي بن عبدالله وسيصلى عليه الليلة ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة ، رحم الله اموات المسلمين . pic.twitter.com/40WAVF71mD — الاهلي السعودي???????? (@alahli__new) December 3, 2019

وفي وقت سابق، أعلن بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أن ”الصلاة ستقام عصرًا في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في اليوم نفسه، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة“.

وتوفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ88 عامًا.