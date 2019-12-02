السعودية.. فقدان شخصين في عملية إنقاذ فاشلة لأشخاص احتجزهم سيل جارف (فيديو)

فُقد شخصان في مجرى سيل جارف، يوم الإثنين، في ”وادي قنونا“ بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعد عملية إنقاذ فاشلة بواسطة جرافة لـ3 أشخاص كانوا عالقين في السيل.

وكان الأشخاص الـ3 يحاولون عبور الوادي، بينما يجري فيه السيل الجارف، لتتوقف مركبتهم في منتصف الوادي بعد أن غمرها الماء ويصعد الثلاثة لسطح السيارة بانتظار النجدة.

وحاول سائق جرافة جريء إنقاذهما، ووصل بجرافته إليهم بالفعل، وتمكنوا من الصعود في مقدمتها قبل أن تجرف مياه السيل القوية الجرافة بمن فيها.

وقالت تقارير محلية إن أحد الأشخاص المحتجزين وسائق الجرافة وهو باكستاني الجنسية تمكنا من السباحة والخروج من مجرى السيل، فيما تم فقدان الاثنين الآخريْن.

وشهدت عدة محافظات في منطقة مكة المكرمة، يوم الإثنين، هطولات مطرية غزيرة تسببت بجريان السيول في بعض الأماكن، بالتزامن مع تحذيرات الدفاع المدني السعودي للسكان بعدم الاقتراب من مجاري الوديان.

ولا يمر موسم المطر في السعودية من دون تسجيل خسائر سنوية في الأرواح، مع إصرار بعض السعوديين على عبور مجاري السيول بسياراتهم أو التنزه بالقرب منها، أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة التي يطلقها الدفاع المدني.