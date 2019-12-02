السعودية تكشف أبرز معالم برامجها في رئاسة قمة مجموعة العشرين

كشف وزير الدولة، عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة السعودية قمة مجموعة العشرين، فهد المبارك، أبرز معالم برامج قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض.

وأكد المبارك، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تقود العالم من خلال قمة مجموعة العشرين، بعد نجاحاتها خلال السنوات الـ3 الماضية في تحقيق برامج رؤيتها 2030، وذلك لتحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين.

وأشار الوزير السعودي، خلال إحدى جلسات منتدى الإعلام السعودي اليوم الإثنين، بعنوان (قمة العشرين) المقام بمدينة الرياض، إلى أن هناك توافقًا تامًّا بين أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف قمة مجموعة العشرين بنسبة تصل إلى 85%.

وأوضح أن المملكة منذُ الإعلان عن رئاستها لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، بدأت في وضع برامجها وترتيباتها للقمة، إذ قامت بمراجعة شاملة لكل المواضيع والنتائج للقمم السابقة، مؤكدًا أنه تم عمل مسح شامل من خلال دور الفكر والمنظمات الدولية، بحيث وضعت قائمة من القضايا التي ترغب المملكة في طرحها للنقاش مع شركائها بقمة العشرين .

وأضاف الوزير المبارك أن المملكة استندت في وضع برامج القمة من خلال نظرتها المستقبلية للقضايا التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، إلى جانب رؤيتها 2030، مؤكدًا أن المملكة ستركز خلال القمة على الهدف العام ”اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع“، والمتضمن 3 محاور رئيسة: تمكين الإنسان، الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

وكشف أن المملكة ستستضيف خلال المدة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وذلك لإعداد البيان الختامي والتوافقي بين قادة مجموعة قمة العشرين.

وذكر الوزير السعودي أن المملكة ترى أن عضويتها في هذه المنظمة توجد عليها مسؤوليات انطلاقًا من دورها الفعال في المشاركة بصنع القرار مع شركائها؛ لحمل قضايا العالم العربي والإسلامي إلى طاولة قمة مجموعة العشرين.