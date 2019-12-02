من بقي على قيد الحياة من أبناء الملك المؤسس للسعودية بعد رحيل الأمير متعب؟

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الإثنين، تاركًا خلفه عددًا محدودًا من الإخوة والأخوات من أبناء الملك المؤسس الـ 63 ابنًا وابنة، الذين أنجبهم خلال فترة حياته التي امتدت لـ 76 عامًا.

ومن بين 36 ابنًا للملك عبدالعزيز، بقي على قيد الحياة حاليًا، ستة أبناء وست بنات، يتبعون لأمهات مختلفات من زوجات الملك عبدالعزيز، الذي عاش بين عامي 1877 و 1953، وتزوج خلالها بما يقارب الـ40 امرأة، ينتمين لمختلف مناطق وقبائل البلاد، وحتى خارجها.

والأبناء الذكور الذين ما زالوا على قيد الحياة، بجانب الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يحتل الترتيب رقم 25 بين إخوته، هم الأمراء: ممدوح وعبدالإله وأحمد ومشهور ومقرن، وفق ترتيبهم بين أبناء الملك المؤسس، وجميعهم أصغر من الملك سلمان.

أما بنات الملك عبدالعزيز اللاتي ما زلن على قيد الحياة من أصل 27 ابنة، فهن الأميرات: الجوهرة الثانية ولطيفة ونورة الثانية ومشاعل وعبطاء وطرفة.

يشار إلى أن عدد أحفاد الملك المؤسس من أبنائه الذكور فقط يبلغ نحو 516 حفيدًا وحفيدة، وفق تقارير محلية متخصصة بشؤون الأسرة الحاكمة.