من هو الأمير الراحل متعب بن عبد العزيز آل سعود؟ ‎

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا، تاركًا خلفه عددًا قليلًا من أبناء الملك المؤسس الذين مازالوا على قيد الحياة، وبينهم العاهل السعودي الملك سلمان.

الحياة الشخصية

ولد الأمير متعب العام 1931، ويحتل الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنًا من عدة زوجات للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ووالدة الراحل هي الأميرة شهيدة.

وللأمير متعب ثلاثة أشقاء هم الأمير منصور (توفي العام 1951) والأمير مشعل (رئيس هيئة البيعة السابق وتوفي العام 2017) والأميرة قماشة.

وللراحل العديد من الأبناء والبنات من عدة زوجات، فيما يشغل أكبر أبنائه، الأمير منصور بن متعب، منصب وزير دولة، وعضو مجلس الوزراء، ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الحياة المهنية

درس الأمير متعب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة الرياض، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس هناك في جامعة كاليفورنيا مرحلة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية وتخرج في العام 1955.

عقب عودته للسعودية العام 1955، تم تعيين الأمير متعب أميرًا لمنطقة مكة المكرمة وبقي فيها لمدة عامين.

وشغل بعدها بعامين منصب وزير الأشغال العامة والإسكان وبقي فيه حتى 1975، حيث تم تعيينه في ذلك العام، وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، وبقي في منصبه حتى العام 1983.

في العام 1983، تم تعيينه وزيرًا للماء والكهرباء، وبقي في الوزارة عامًا واحدًا فقط، وبعد ذلك عاد وتسلم منصب وزير الأشغال العامة لمرة ثانية وبقي فيه حتى العام 2003.

وفي العام 2003، عاد الأمير متعب بن عبد العزيز وتسلم للمرة الثانية منصب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبقي فيه حتى العام 2009 حيث قدم استقالته، وابتعد عن العمل الحكومي مع احتفاظه بمنصبه كعضو في هيئة البيعة السعودية.

غاب الأمير متعب عن الظهور في المناسبات العامة في السنوات القليلة الماضية فيما يبدو أنه تأثر بتراجع حالته الصحية؛ كما يقول بعض من اعتادوا رؤيته يؤدي الصلوات في المسجد الحرام في مكة المكرمة.