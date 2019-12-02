منتدى الإعلام السعودي ينطلق اليوم في الرياض

تنطلق اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات النسخة الأولى من ”منتدى الإعلام السعودي“ تحت شعار ”صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات“، بمشاركة لفيف من صناع الإعلام والخبراء وقادة الفكر.

ويناقش هذا المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 1000 إعلامي يمثلون 32 دولة، على مدى يومين، كافة المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.

ويقول منظمو التظاهرة، إن منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى سيكون ”أضخم منتدى إعلامي في الشرق الأوسط“، من حيث الحضور وعدد المتحدثين الذين سيتجاوزون الـ 100 شخصية، فضلاً عن الورشات المتخصصة.

وكان رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي، قد قال في مقابلة سابقة مع ”إرم نيوز“؛ إن هذا المنتدى ”سيكون فرصة جديدة لحضور إعلامي جيد، وليتاح للإعلام الخارجي أن يدخل الرياض ويطلع على التجربة السعودية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية“.

رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي يتحدث عن تفاصيل المنتدى الذي ينظم لأول مرة في #السعودية #إرم_نيوز @mfalharthi pic.twitter.com/bMFCzuR9F7 — إرم نيوز (@EremNews) November 10, 2019

في ذات السياق قال إن ”ما يميز المنتدى السعودي، هوأننا حاولنا جمع أكبر عدد من الإعلاميين من تيارات ودول وتجارب مختلفة، ووضعنا المحاور التي ترتبط بالإعلام بمفهومه الواسع كإشكالية“.