رويترز: السعودية تفرج عن 11 مواطنًا بعد استجوابهم بشأن صلات مع ”كيانات أجنبية“

أفرجت السلطات السعودية عن 11 مواطنًا تم توقيفهم لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن صلات مشتبه بها مع كيانات أجنبية، وفق مسؤول في المملكة.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المسؤول السعودي، قوله دون الخوض في تفاصيل، إن السلطات استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلًا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن“أيًا من المعتقلين لم توجه له اتهامات، لكن القضية لا تزال مفتوحة، ولا يزال ممكنًا توجيه تهم إليهم“.

وكانت الوكالة ذاتها أوردت في وقت سابق، الإفراج عن كل من المصرفي والناشر سليمان الصيخان، والمدوّن السابق فؤاد الفرحان، وبدر الراشد الصحفي الذي سبق له العمل في إحدى مبادرات الإصلاح الحكومية.