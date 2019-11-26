من هو أمين منطقة الرياض الجديد الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا نص على تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن، أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وينتمي الأمير الشاب الذي بات يشغل منصبًا رفيعًا في منطقة العاصمة، لأحد فروع العائلة الحاكمة التي تضم آلاف الأمراء، واسمه الكامل فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.

والأمير فيصل متخصص في تخطيط وإدارة المدن، وهو تخصص يشكل جزءًا من مهام أمناء المناطق في المملكة.

وحصل الأمير فيصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والإدارة الحضرية، والماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك. وهو مرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.

ويعمل الأمير حاليًا مستشارًا عمرانيًا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وعمل سابقًا في عام 2019 كمستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة ”سكيدمور اوينجز وميريل (SOM) في شيكاغو“، وفي 2012 كمساعد مشرف معماري في الموقع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وفي 2011 كمعماري في مكتب ”مورياما وتاشيما“ للتخطيط العمراني في كندا، وفي 2010 كمعماري متدرب في مكتب ”زن دكو“ للتصميم المعماري.

وانضم الأمير الشاب إلى الحياة الزوجية في العام الماضي.