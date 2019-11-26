 محمد بن سلمان يزور الإمارات – إرم نيوز‬‎

محمد بن سلمان يزور الإمارات

محمد بن سلمان يزور الإمارات

المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر سعودية وإماراتية اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة غداً الأربعاء.

وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام السعودية استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية، والتقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير محمد بن سلمان فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي، والتي حضرها العام الماضي.

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