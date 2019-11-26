محمد بن سلمان يزور الإمارات

أفادت مصادر سعودية وإماراتية اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة غداً الأربعاء.
وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام السعودية استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل.
وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية، والتقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.
ومن المتوقع أن يحضر الأمير محمد بن سلمان فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي، والتي حضرها العام الماضي.
#محمد_بن_سلمان بصحبة #محمد_بن_راشد ومحمد بن زايد في ختام منافسات #الفورمولا1 بحضور رؤساء ووفود عدد من الدول#إرم_نيوز #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/lOpaz1PV8z
— إرم نيوز (@EremNews) November 25, 2018