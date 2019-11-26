محمد بن سلمان يزور الإمارات

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أفادت مصادر سعودية وإماراتية اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة غداً الأربعاء. وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام السعودية استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل. وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العام الماضي…