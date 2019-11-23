الجبير محذرا في حوار المنامة من ”استرضاء“ إيران: لم ينجح مع هتلر

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم السبت من ما وصفه باسترضاء إيران قائلا إن ذلك لم يفلح مع هتلر وأنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال أهداف الطائفية.

وقال الجبير في كلمته بحوار المنامة إن المنطقة تواجه خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية في الـ 14 من شهر سبتمبر الماضي.

وقال إن المملكة لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار الهجمات، مضيفا: ”الاسترضاء لم ينجح مع هتلر. ولن يعمل مع النظام الإيراني“.

وشدد على ان هجمات 14 سبتمبر ”بكل وضوح تام“ كانت مدبرة بالأسلحة الإيرانية و“أتت من الشمال وليس من الجنوب“.

وقال الجبير: ”لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا“، مضيفًا أن المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولي في الهجمات.

واضاف الجبير أن الطائفية التي تنتشرها إيران مدمرة ، مؤكدا أن إيران تدعي أن كل شيعي بحكم الأمر الواقع ينتمي إلى إيران ، وهو أمر وصفه بأنه ”مثير للسخرية“، ويشبه قول إيطاليا مثلا إن كل كاثوليكي ينتمي إليها. متسائلا: ”هل ستقبل ألمانيا؟“

وقال إن ”ما نراه في المنطقة هو رؤية النور ورؤية الظلام“.