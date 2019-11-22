بعد ساعات.. السعودية تتولى رسميًا رئاسة مجموعة العشرين‎

تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، لا يفصلها عن ذلك سوى ساعات، وقد وصل وزير الخارجية الجديد، وهو أمير يتمتع بخبرة دبلوماسية في الغرب، إلى مدينة ناجويا اليابانية اليوم الجمعة للاجتماع مع نظرائه في مجموعة العشرين.

وأشاد الملك سلمان برئاسة المملكة لمجموعة العشرين، معتبرًا ذلك دليلًا على دورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

وسوف يتسلم الأمير فيصل رئاسة المجموعة في حفل يوم السبت في ناجويا، التي يجتمع فيها وزراء خارجية مجموعة العشرين لإجراء محادثاتهم.

وكانت اليابان، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، ثاني أكبر سوق للصادرات السعودية العام الماضي، بقيمة بلغت 33 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وبالإضافة إلى اعتمادها على النفط السعودي، عمقت اليابان علاقاتها مع المملكة بفضل مجموعة التكنولوجيا اليابانية سوفت بنك. والرياض داعم كبير لصندوق رؤية سوفت بنك الاستثماري الضخم التابع للمجموعة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية القول: إن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي أبلغ الأمير فيصل بأنه سعيد بمقابلته لأول مرة، وأن الجانبين يرغبان في تعزيز العلاقات.

وأشاد موتيجي بالجهد السعودي لتوطيد الاستقرار في جنوب اليمن، في إشارة إلى رعاية المملكة لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.