طرائف اكتتاب أرامكو.. تحذير من الهدر وقلق من هبوط سعر النفط

حضرت الطرافة في اليوم الأول لبدء الاكتتاب على أسهم عرضتها شركة النفط الحكومية في السعودية (أرامكو) فيما يوصف بأنه أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، حيث بات للشركة العملاقة ملاك جدد وإن كانت حصتهم صغيرة.

وبدأ عشرات آلاف السعوديين، أمس الأحد، إجراءات الاكتتاب على أسهم ”أرامكو“، أكبر شركة نفط في العالم، بعد أن قررت عرض 1.5 من أسهمها للبيع في السوق المحلي، وأصبحوا ملاكاً بالفعل في الشركة.

وهيمن الاكتتاب على أسهم أرامكو، على وسائل الإعلام المحلية، دون أن تغيب الصحافة العالمية عن التغطية من داخل بلد يعد أكبر مصدر للنفط على المستوى العالمي، وسط تحليلات وتوقعات وتكهنات مليئة بأرقام ونسب معقدة بعضها غير مفهوم للمكتتبين الجدد.

لكن بعض مالكي الأسهم الجدد، وبينهم المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، أطفو جواً من الطرافة والمرح على أجواء الاكتتاب من خلال تعليقات طريفة جذبت عددًا كبيرًا من مواطنيهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب اللاحم في تغريدة موجهة للشركة التي تنتج يوميًا أكثر من 10 ملايين برميل نفط: ”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: معكم زميلكم عبدالرحمن اللاحم، أحد الملاّك في الشركة ومن حملة الأسهم، وأخبرني أحد الزملاء الملاّك يقول إن فيه صهريجًا صغيرًا ببقيق؛ يخر شوي، وتعرفون حنا نتفقد حلالنا. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.

الإخوة الزملاء في @Saudi_Aramco

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معكم زميلكم عبدالرحمن اللاحم ، أحد الملاّك في الشركة ومن حملة الأسهم ، و اخبرني أحد الزملاء الملاّك يقول إن فيه صهريج صغير ببقيق ؛ يخر شوي ، وتعرفون حنا نتفقد حلالنا .

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) November 17, 2019

وجرت تغريدة اللاحم تلك، والذي يعد من أول المكتتبين في الشركة، سيلاً من التعليقات الطريفة التي أوجدت جانباً آخر للاكتتاب بعيدًا عن حسابات الربح والخسارة وجدوى الاكتتاب من عدمه.

هههههههههههههههههههههه باقي البايو ماغيرته اكتب مستثمر في شركة ارامكو — SarahSaad ???? (@rayanh29) November 17, 2019

اللاحم بكرة في مكتبه وهو راكن القضايا، وقاعد يشرح لزملائه مواصفات التاجر الناجح pic.twitter.com/0QVQF9rpGQ — ???????? سلمان العصيمي (@salmanalosaimi5) November 17, 2019

متابع عن قرب للإنتاج بعد اكتتابه ب ٣٢٠ ريال ????#تم_الاكتتاب pic.twitter.com/c98KZqPKsy — د.صفوق بن حمود العنزي (@DrSafug) November 17, 2019

لسان حال الزملاء في أرامكو…. يامن شرا له من حلاله عله ???? — عبدالله (@abohosam22) November 17, 2019

وقال أحد المعلقين من المكتتبين الجدد حاثاً مسؤولي ”أرامكو“ على عدم بيع النفط بسعر منخفض:“الزملاء في شركتنا الموقرة، الحين مزيج خام برنت الثقيل اغلى من الخفيف، صح؟ اجل ولا عليكم امر اذا استخرجتوا الخفيف لا تبيعونه على طول خلوه يخدر“.

الزملاء في شركتنا الموقرة،،

الحين مزيج خام برنت الثقيل اغلى من الخفيف، صح؟

اجل ولا عليكم امر اذا استخرجتوا الخفيف لا تبيعونه على طول خلوه يخدر — ⚪️ كائناً من كان ™️ ???????? (@midnightlooo3l) November 17, 2019

وعلق ثالث في سياق طريف أيضاً: ”كشريك في مجموعة ارامكوا أضم صوتي لصوت ابو لاحم أتمنى معرفة الحقيقة بالتفاصيل“.

وفي سلسلة تغريدات طريفة كتب أحد المكتتبين الجدد في ”أرامكو“: ”والله الاكتتاب مسؤولية توني مكتتب وتعبت نفسيا يوم نزل البرميل ثلاثة سنت في بورصة طوكيو للعقود الآجلة صدق الاثرياء موب مرتاحين نفسيا“.

والله الاكتتاب مسؤولية توني مكتتب وتعبت نفسيا يوم نزل البرميل ثلاثة سنت في بورصة طوكيو للعقود الآجلة

صدق الاثرياء موب مرتاحين نفسيا — آخر الرجال المحترمين (@almalqam) November 17, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى: ”المفروض أرامكو تحط برنامج تتبع تتيح للمكتتب معرفة خط سير براميله ويطمن على حلاله“.

المفروض ارامكو تحط برنامج تتبع تتيح للمكتتب معرفة خط سير براميله ويطمن على حلاله — آخر الرجال المحترمين (@almalqam) November 17, 2019

وبدأت شركة ”أرامكو“ أمس الأحد، طرح 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، بقيمة نطاق سعري للطرح يتراوح بين 30 – 32 ريالًا (8دولارات – 8.5 دولار) للسهم الواحد.

ويعني النطاق السعري أن تقييم الشركة يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار أمريكي، وسيكتتب الأفراد بناء على الحد الأعلى للسعر (8.5 دولار).

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، بالتالي فعدد الأسهم المطروحة 3 مليارات سهم؛ فيما يمتد الاكتتاب حتى الـ 28 من الشهر الجاري للأفراد، وحتى الـ 4 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل للمؤسسات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في الـ 3 من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري الموافقة على طلب ”أرامكو“ تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ويعول المكتتبين الجدد في أسهم ”أرامكو“ على تحقيق أرباح من أسهمهم ولو على المدى الطويل، مستندين لكون الشركة التي تملكها الحكومة تحقق أرباح سنوية كبيرة وتعمل في قطاع الطاقة الحيوي والهام لجميع دول العالم.