ملامح ظهور نزاع قضائي حول إنشاء أول مدينة إعلامية حكومية في السعودية

بدت ملامح نزاع قضائي تظهر على السطح بشأن مدينة إعلامية تعتزم الحكومة السعودية تدشينها، إثر اعتراض أحد المستثمرين المحليين في قطاع الإعلام، والذي قال إنّه ”يمتلك الحق الحصري“ في إنشاء هكذا مشاريع بالمملكة.

وكان وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ألمح يوم الأحد الماضي، حول نية بلاده إنشاء مدينة إعلامية في المملكة عندما كتب عبر ”تويتر“ بشكل مقتضب ”من هنا في #الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر“.

من هنا في #الرياض..

مدينة إعلامية وأكثر. pic.twitter.com/JjCJd6wzgE — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 10, 2019

واعتبر كثير من الإعلامين السعوديين، تغريدة الوزير، بشارةً لهم وتحقيقًا لحلم طالب بتحقيقه كثير منهم خلال السنوات الماضية.

لكن الإعلامي السعودي مفلح الهفتاء، والذي يمتلك استثمارات في القطاع الإعلامي، فاجأ الوسط الإعلامي السعودي عندما اعترض على التوجه الجديد الخاص بإنشاء المدينة.

وقال الهفتاء في رد على تغريدة الوزير: ”معالي الوزير، بأي حق ؟!، نمتلك الحقوق الحصرية لمدة عشر سنوات قادمة (ان كان هناك حقوق)“.

معالي الوزير باي حق ؟! نمتلك الحقوق الحصرية لمدة عشر سنوات قادمة ( ان كان هناك حقوق ) — مفلح الهفتاء (@alhaftaa) November 10, 2019

ويعرف الهفتاء نفسه على أنه رئيس مجلس إدارة ”الشركة العربية للأقمار الصناعية“، ورئيس ”شركة المدينة الإعلامية السعودية“ ورئيس ”مجموعة ميديا سبيد الإعلامية“.

وفاز تحالف استثماري بين ”ميديا سبيد“ و“الشعلة القابضة“، في العام 2014، برخصة إنشاء وتشغيل ”المنصة الإعلامية“ من وزارة الثقافة والإعلام آنذاك، والتي يصفها الهفتاء بأنها مدينة إنتاج‏ إعلامية ستقوم بإنشاء الأقمار الصناعية بالسماء السعودية، وستكون مهمتها تشغيل القنوات الفضائية محليًا، بدلًا من التشغيل الخارجي في مصر ودبي والأماكن المختلفة.

وقال رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، رياض كمال نجم، حينها، إنّ ”المنصة ستكون اللبنة الأساسية في إنشاء صناعة الإعلام في المملكة للقطاع الخاص“.

وأضاف أنّ ”البنية التحتية التي سيتولاها المستثمر تتمثل في مركز خدمة العملاء، وموقع مناسب لتنفيذ الأعمال، يسهل الوصول إليه في مدينة الرياض، وبنية تحتية إعلامية وشبكة اتصال على مستوى عالمي، بالإضافة إلى القنوات التي سيتم ترخيصها وتحتاج إلى خدمات حكومية والحصول على تأشيرات“.

وقال الهفتاء عبر ”تويتر“ بعد الجدل الذي أثاره حول الحقوق الحصرية، إنّ إنشاء ”المدينة الإعلامية (المنصة الإعلامية) صدر بقرار من مجلس الوزراء“ في عهد الوزير الأسبق عبدالعزيز خوجة، وإنّه ”تم تسجيل المدينة الإعلامية كعلامة تجارية في السعودية وأمريكا وأستراليا“.

غير صحيح انشاء المدينة الاعلامية ( المنصة الاعلامية )صدر بقرار من مجلس الوزراء ايام الوزير خوجه بنشر عسيري اعتدى على حقوقنا ورفعنا على الهيئة قضية بالمحكمة الإدارية وكسبناها بحكم نهائي وتم تسجيل المدينة الاعلاميةكعلامة تجارية في السعودية وأمريكا وأستراليا يعني ( يبطون) — مفلح الهفتاء (@alhaftaa) November 10, 2019

لكن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت بيانًا في العام 2017، قالت فيه إنّه ”لم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية بالمملكة“، مضيفةً أنّ ”مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020“.

ويقول الهفتاء في أحد ردوده في النقاش الذي اندلع حول موضوع المدينة الإعلامية، إنه يعتقد أن وزير الثقافة كان يقصد إنشاء مدينة ثقافية وليست إعلامية.

اعتقد ان المقصود مدينة ثقافية وليست اعلامية لكن اخطأ ( بزر الزهراني ) بالتعبير وضيع الجماعة معاه لانه كان يعمل على ملف المدينة الاعلامية بالهيئة ولما اعفي راح للثقافة لانه ماهو معقول ينقل الملف معاه وين مايروح والا تكون نظام حواري ماهي دولة تحترم التزاماتها وتعهداتها — مفلح الهفتاء (@alhaftaa) November 10, 2019

ولم تعلق وزارتا الثقافة أو الإعلام على اعتراضات الهفتاء، وما إذا كان يمتلك بالفعل حقوقًا حصرية خاصة بمدينة إعلامية في السعودية، ما يعني أن نزاعًا قضائيًا قد يظهر بين الطرفين في المستقبل.

وتردد الحديث في السعودية كثيرًا خلال السنوات الماضية عن إنشاء مدينة إعلامية كبيرة دون أي خطوات فعلية على الأرض، ولم يتم تحديد مكان محدد للمشروع أو تكاليفه أو تاريخ البدء والانتهاء من إنشائه.

وتمتلك السعودية شبكة إعلامية عملاقة تضم سلسلة قنوات تلفزيونية فضائية ومحطات إذاعية وصحفًا يومية ومواقع إخبارية ودوريات متنوعة تتبع للقطاعين العام والخاص وتبث وتنشر بعضها بعدة لغات.

وبينما تتخذ كثير من وسائل الإعلام السعودية من المملكة مقرًا لها، لجأت بعضها لدول أخرى مثل لبنان وإنكلترا والإمارات المجاورة التي تمتلك مدنًا إعلامية متطورة.