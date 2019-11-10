وزير الثقافة السعودي يلمّح لقرب تحقيق حلم يراود مواطني المملكة

لمّح وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، يوم الأحد، لتوجه المملكة نحو إنشاء مدينة إعلامية في العاصمة الرياض.

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الوزير بن فرحان: “ من هنا في الرياض .. مدينة إعلامية وأكثر“.

من هنا في #الرياض..

مدينة إعلامية وأكثر. pic.twitter.com/JjCJd6wzgE — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 10, 2019

وأرفق الأمير تغريدته بصورة تجمعه مع شخص آخر لم تظهر حقيقة من يكون فيما رجّحت وسائل إعلام أن يكون من المختصين في مجال الإعلام.

قرار مهم جداً …وإن تأخر جداً

وطن بحجم #السعودية_العظمى

كان المفترض أن يكون فيها مدينة إعلامية منذ عقود

وتكون قبلة الإعلام والإعلاميين في العالم العربي

ومنها وفيها نقود الإعلام العربي ونؤثر في الإعلام العالمي

ثقتنا بكم كبيرة جداً — الصقر السعودي (@kam14714) November 10, 2019

وفور نشر الأمير لهذه التغريدة، تهافت العديد من الإعلاميين السعوديين، على الترحيب بهذا التوجه.

قرار مهم جداً …وإن تأخر جداً

وطن بحجم #السعودية_العظمى

كان المفترض أن يكون فيها مدينة إعلامية منذ عقود

وتكون قبلة الإعلام والإعلاميين في العالم العربي

ومنها وفيها نقود الإعلام العربي ونؤثر في الإعلام العالمي

ثقتنا بكم كبيرة جداً — الصقر السعودي (@kam14714) November 10, 2019

وقال الإعلامي السعودي محمد البكيري: ”لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي تليق بالوطن وإعلامه ومستقبله“.

ورأى ناشطون في الفكرة ”خطوة موفقة ستعود بالنفع على صورة السعودية بالعالم أجمع“.

خطوة موفقة وسوف تعود بالنفع على صورة السعودية بالعالم اجمع

ارى استقطاب كفاءات من القنوات العالمية الغربية والتقليل من العنصر العربي قدر الإمكان وارسال مواهب وطنية للتدريب في بريطانيا وأمريكا في قنوات عريقة وذات مصداقية واحترافية — Dr. Eng. Abdullah Alkharmany (@DrAlkharmany) November 10, 2019

قرار مهم جداً …وإن تأخر جداً

وطن بحجم #السعودية_العظمى

كان المفترض أن يكون فيها مدينة إعلامية منذ عقود

وتكون قبلة الإعلام والإعلاميين في العالم العربي

ومنها وفيها نقود الإعلام العربي ونؤثر في الإعلام العالمي

ثقتنا بكم كبيرة جداً — الصقر السعودي (@kam14714) November 10, 2019

أخيراً أصبح مانتمناه حقيقة، وسيكون لدينا مدينة إعلامية نُباهي بها ونفخر. https://t.co/poUXACCeua — Kholood Alghamdi | خلود الغامدي (@kholoodalghamdi) November 10, 2019

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التابعة لوزارة الإعلام، كشفت سابقاً عن مشروع المدينة الإعلامية، وقالت إنه أحد المشاريع ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لكن لم يتم تحديد مكان محدد للمشاريع أو تكاليفه أو تاريخ البدء والانتهاء من إنشائه.

وتمتلك السعودية شبكة إعلامية عملاقة تضم سلسلة قنوات تلفزيونية فضائية ومحطات إذاعية وصحفًا يومية ومواقع إخبارية ودوريات متنوعة تتبع للقطاعين العام والخاص وتبث وتنشر بعضها بعدة لغات.

وبينما تتخذ كثير من وسائل الإعلام السعودية من المملكة مقراً لهاً، لجأت بعضها لدول أخرى مثل لبنان وإنجلترا والإمارات.