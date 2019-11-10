 وزير الثقافة السعودي يلمّح لقرب تحقيق حلم يراود مواطني المملكة – إرم نيوز‬‎

وزير الثقافة السعودي يلمّح لقرب تحقيق حلم يراود مواطني المملكة

وزير الثقافة السعودي يلمّح لقرب تحقيق حلم يراود مواطني المملكة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

لمّح وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، يوم الأحد، لتوجه المملكة نحو إنشاء مدينة إعلامية في العاصمة الرياض.

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الوزير بن فرحان: “ من هنا في الرياض .. مدينة إعلامية وأكثر“.

وأرفق الأمير تغريدته بصورة تجمعه مع شخص آخر لم تظهر حقيقة من يكون فيما رجّحت وسائل إعلام أن يكون من المختصين في مجال الإعلام.

وفور نشر الأمير لهذه التغريدة، تهافت العديد من الإعلاميين السعوديين، على الترحيب بهذا التوجه.

وقال الإعلامي السعودي محمد البكيري: ”لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي تليق بالوطن وإعلامه ومستقبله“.

ورأى ناشطون في الفكرة ”خطوة موفقة ستعود بالنفع على صورة السعودية بالعالم أجمع“.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التابعة لوزارة الإعلام، كشفت سابقاً عن مشروع المدينة الإعلامية، وقالت إنه أحد المشاريع ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لكن لم يتم تحديد مكان محدد للمشاريع أو تكاليفه أو تاريخ البدء والانتهاء من إنشائه.

وتمتلك السعودية شبكة إعلامية عملاقة تضم سلسلة قنوات تلفزيونية فضائية ومحطات إذاعية وصحفًا يومية ومواقع إخبارية ودوريات متنوعة تتبع للقطاعين العام والخاص وتبث وتنشر بعضها بعدة لغات.

وبينما تتخذ كثير من وسائل الإعلام السعودية من المملكة مقراً لهاً، لجأت بعضها لدول أخرى مثل لبنان وإنجلترا والإمارات.

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