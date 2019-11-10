تصنيف ”النسوية“ كأحد أشكال التطرف يثير جدلًا واسعًا في السعودية

أثار تصنيف السعودية ”للنسوية ”كأحد أشكال التطرف جدلًا واسعًا بين السعوديين عبر ”تويتر“.

‏‎ونشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف، التابعة لجهاز ”رئاسة أمن الدولة“، عبر ”تويتر“، تعريفًا للتطرف وطريقة معرفة الشخص المتطرف، أوردت فيه مصطلح ”النسوية“ كشكل من أشكال التطرف، إلى جانب مصطلحات:“الإلحاد“، و“الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية)“، و“الإباحية“، مساويةً بين تلك المفاهيم ومفاهيم مثل ”التكفير“.

يعد #التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. كل هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل لمكافحته.#السعودية#نتكامل_للوطن pic.twitter.com/mPIiYm224Q — الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) November 8, 2019

ووجد التعريف الجديد من المؤسسة الأمنية للنسوية، تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، وشكل دليلًا رسميًا استند عليه كثير من المدونين السعوديين في انتقاد ما يُعرف بـ“النسوية“.

‏‎وقال الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، من خلال تعليق على الوسم (#أمن الدولة النسوية فكر متطرف)، والذي جذب آلاف المغردين للتعقيب عليه:“جهاز أمن الدولة يعمل على حماية الوطن والمواطن، ويمتلك المعلومات والأدوات للتحليل والاطلاع، كما أن محاولة البعض التقليل منه بأنه لا يدرك المعنى أو المفهوم أو المصطلحات تعد إهانة يرفضها الجميع، وفي النهاية لا مكان لمتطرف ولا منحل بيننا“.

1️⃣ جهاز أمن الدولة يعمل على حماية الوطن والمواطن ويمتلك المعلومات والأدوات للتحليل والإطلاع

2️⃣ محاولة البعض التقليل منه بأنه لا يدرك المعنى أو المفهوم أو المصطلحات تعتبر إهانة يرفضها الجميع

3️⃣ في النهاية لا مكان لمتطرف ولا منحل بيننا#امن_الدوله_النسويه_فكر_متطرف pic.twitter.com/snFMKfPeFO — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 9, 2019

‏‎وفي سياق مؤيد للتعريف الجديد للنسوية، كتب الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود:“الليبراليون يظنون الوطنية مزاجًا أو بحسب أفكارهم، والفكر المتطرف مرفوض، سواء أكان تكفيريًا أخوانيًا أم انحلاليًا أم نسويًا، وكل من يُحيد عن الاعتدال مرفوض“.

#امن_الدوله_النسويه_فكر_متطرف الليبرالية يظنون الوطنية مزاج او على حسب فكرهم الفكر المتطرف مرفوض سواء كان تكفيري اخواني او انحلالي او نسوي كل من يحيد عن الاعتدال مرفوض — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود ???????? (@afalsaud) November 9, 2019

‏‎وشارك الداعية السعودي الدكتور عمر العمر، في النقاش الذي دار عقب صدور تعريف النسوية الجديد، حيث قال:“قاعدة الوسطية والاعتدال التي وضعها خادم الحرمين الشريفين، هي“لا مكان بيننا لمتطرف ولا منحل“.

‏‎وكتب المدون السعودي إبراهيم بن عطا الله في سياق مماثل:“التطرف الديني غرَّر ببعض الشباب، وأقنعهم أن قتلهم للوالدين طريق للجنة، والتطرف النسوي غرر ببعض الفتيات وأقنعهن بأن تمني الموت للوالدين طريق للتقدم واللحاق بركب الأمم المتحضرة، ومن باع والديه سيبيع بلده ويجند نفسه خادمًا لأعدائه“.

#امن_الدوله_النسويه_فكر_متطرف

التطرف الديني غرر ببعض الشباب واقنعهم أن قتل والديهم طريق للجنه

التطرف النسوي غرر ببعض الفتيات وأقنعهم أن تمني الموت لوالديهم طريق للتقدم واللحاق بركب الأمم المتحضره

من باع والديه سيبيع بلده ويجند نفسه خادما لأعداءه pic.twitter.com/0TiEHCRBfy — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi) November 10, 2019

‏‎وكتب المدون السعودي المعروف، مشعل الخالدي، في انتقاد حادٍ للنسويات:“النسوية عقدة قهرية قائمة على افتراض عدو وهمي، ثم بناء أفكارها على هذا الوهم، وحين تفقد النسوية الأمل بأن تصبح رجلًا تشجع الذكر ليصبح أنثى، فتجد علاقتها بالمخنثين قوية، وعندها الدولة ذكورية فتجدها ناقمة لدرجة التحالف مع العدو حتى وإن كان داعش، والأمثلة كثيرة“.

النسوية عقدة قهرية قائمة على افتراض عدو وهمي، ثم بناء افكارها على هذا الوهم. حين تفقد النسوية الأمل في ان تصبح رجلا تشجع الذكر ليصبح انثى فتجد علاقتهن بالمخنثين قوية. عندها الدولة ذكورية فتجدها ناقمة لدرجة التحالف مع العدو وان كان داعش والأمثلة كثير.#امن_الدوله_النسويه_فكر_متطرف — مشعل الخالدي (@meshaluk) November 10, 2019

‏‎وبدا عيسى العياد معارضًا للتصنيف الجديد، وقال عبر ”تويتر“:“النسوية كفكر ليست تطرفًا مطلقًا وهي مثل الدِّين، فهو ليس تطرفًا، ولكن عندما يتعصب أصحاب الدِّين بالدِّين بقوة، فهم يتطرفون ويُنعتون بالمتطرفين، وكذلك ”النسوية“ عندما تتعصب للنسوية تُنعت بالمتطرفة، وفي كل مذهب واتجاه يوجد متطرفون، ولكن من الخطأ نعت التيار كله بالتطرف“.

#امن_الدوله_النسويه_فكر_متطرف النسوية كفكر ليست تطرف مطلقاً وهي مثل الدين فهو ليس تطرف ولكن !!!عندما يتعصب اصحاب الدين بالدين بقوة فهم يتطرفون وينعتون بالمتطرفين وكذلك النسوية عندما تتعصب للنسوية تنعت بالمتطرفة وفي كل مذهب واتجاه يوجد متطرفين ولكن من الخطأ نعت التيار كله بالتطرف — د عيسى العياد (@essa_qq) November 10, 2019

والنسوية أو الأنثوية، مصطلح يُطلق على مجموعة مختلفة من النظريات الاجتماعية، والحركات السياسية، والفلسفات الأخلاقية، التي تستهدف تحقيق مساواة تامة بين الرجال والنساء.