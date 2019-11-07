 الملك سلمان يستقبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية في الرياض – إرم نيوز‬‎

الملك سلمان يستقبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية في الرياض

الملك سلمان يستقبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية في الرياض

المصدر: فريق التحرير

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مديرة المخابرات المركزية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان استقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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