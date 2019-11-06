انتهاء مهام السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل

أنهت السعودية مهام سفيرها في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، وفقا لموظف في السفارة ووسائل إعلام محلية.

وكان الأمير خالد قد تم تعيينه رسميا سفيرًا لبلاده في الأردن في تشرين أول/أكتوبر 2015.

ونقل موقع ”عمون“ الأردني أن الخارجية السعودية أخطرت نظيرتها الأردنية يوم الثلاثاء بانتهاء مهام سفيرها في عمان وتعيين سفير جديد لخادم الحرمين في الأردن خلفًا له.

ولم يتم بعد الإعلان عن اسم السفير الجديد.

وكتب السعودي عبدالله المشيطي وهو موظف في وزارة الخارجية السعودية يعمل في سفارة المملكة في عمان على صفحته بفيسبوك وداعا للسفير: ”ماقصرت أبو سلطان.. كفيت ووفيت.. تعلمنا منك الكثير زرعت فينا قيم أصيلة.. .. كنت خير قائد وموجه.. علمتنا أن القلوب الصادقة المخلصة.. تمطر حباً.. إلى اللقاء.