السعودية تعلن وفاة هند بنت عبدالعزيز والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد

نعى الديوان الملكي السعودي وأعضاء في أسرة آل الشيخ العريقة في المملكة، يوم الجمعة، هند بنت عبدالعزيز، زوجة الأمير سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، ووالدة نجله خالد.

وتنتمي الراحلة لأسرة آل الشيخ، واسمها الكامل ”هند بنت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ ”.

ولم ترد تفاصيل عن ظروف وفاة الراحلة، لكن تم تحديد موعد الصلاة على جثمانها يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون. انتقلت الى رحمة الله تعالى إبنة العم الفاضلة هند بنت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ .. والدة الامير خالد بن سعد بن محمد ال سعود . رحمها الله رحمة واسعة و غفر ذنبها و تولاها بعفوه و رحمته ومغفرته . — ????????عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) November 1, 2019

وترتبط عائلة آل الشيخ بقرابة مصاهرة مع أسرة آل سعود الحاكمة منذ عقود طويلة تعود لبدايات تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وأشاد أقارب وأصدقاء لعائلة الراحلة بسيرة حياتها الماضية، دون أن يتضح إن كانت معروفة في المملكة على مستوى الشأن العام.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون. انتقلت الى رحمة الله تعالى العمه الغاليه هند بنت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ .. والدة الامير خالد بن سعد بن محمد ال سعود . رحمها الله رحمة واسعة و غفر ذنبها و تولاها بعفوه و رحمته ومغفرته . — ساره آل الشيخ (@saralsheik) November 1, 2019

وينتمي زوج الراحلة الأمير سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود إلى أحد فروع العائلة المالكة في السعودية، التي يتجاوز عدد أفرادها الآلاف.