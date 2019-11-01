السعودية تعلن وفاة هند بنت عبدالعزيز والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد

السعودية تعلن وفاة هند بنت عبدالعزيز والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نعى الديوان الملكي السعودي وأعضاء في أسرة آل الشيخ العريقة في المملكة، يوم الجمعة، هند بنت عبدالعزيز، زوجة الأمير سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، ووالدة نجله خالد.

وتنتمي الراحلة لأسرة آل الشيخ، واسمها الكامل ”هند بنت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ ”.

ولم ترد تفاصيل عن ظروف وفاة الراحلة، لكن تم تحديد موعد الصلاة على جثمانها يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وترتبط عائلة آل الشيخ بقرابة مصاهرة مع أسرة آل سعود الحاكمة منذ عقود طويلة تعود لبدايات تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وأشاد أقارب وأصدقاء لعائلة الراحلة بسيرة حياتها الماضية، دون أن يتضح إن كانت معروفة في المملكة على مستوى الشأن العام.

وينتمي زوج الراحلة الأمير سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود إلى أحد فروع العائلة المالكة في السعودية، التي يتجاوز عدد أفرادها الآلاف.

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