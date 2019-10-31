20 مليار دولار قيمة اتفاقيات مؤتمر استثماري في السعودية

أعلنت هيئة الاستثمار السعودية، اليوم الخميس، توقيع 26 اتفاقية بأكثر من 20 مليار دولار خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في الرياض منذُ، يوم أمس، ويختتم فعالياته، اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم، اليوم، توقيع اتفاقيتين، الأول بمجال إدارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والثانية لإنشاء أكبر مركز تسوق ترفيهي في الرياض.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا عن توقيع 24 اتفاقية في عدة قطاعات، منها: الطاقة والمياه، والدواء، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات، والتقنية، وريادة الأعمال والابتكار.

ومن ناحية أخرى، نقلت قناة ”الإخبارية“، عن وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف، قوله، إنه تم إطلاق بنك للصادرات في المملكة برأس مال 30 مليار ريال ما يُعادل 8 مليارات دولار.

وتختتم، اليوم الخميس، أعمال ملتقى ”مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، التي انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.