بالفيديو.. ضابط سعودي مصاب يفاجئ رفاقه بالعودة حيًّا بعد 4 أيام من اختفائه في اليمن‎

نجح ضابط سعودي شاب، في التغلب على إصابة بليغة تعرَّض لها في إحدى جبهات حرب اليمن الملتهبة، وفاجأ رفاقه بالعودة حيًّا بعد أربعة أيام على فقدانه.

وأصيب الملازم أول سعيد القرني في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه لأربعة أيام دون معرفة مصيره.

وروى سليمان الدوسري، وهو إعلامي سعودي متخصص بالشؤون الحربية، تفاصيل ما واجهه الضابط الشاب، وكيف قام ”بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضًا تسليم نفسه للعدو، ولم يكن معه إلا القليل من الماء والأكل، وبجانبه سلاحه حتى التقى بالقوات السعودية وتم إخلاؤه ببطولة“.

ونشر الدوسري مقطع فيديو للضابط القرني بين رفاقه خلال عملية نقله من ساحة المعركة لإسعافه من الإصابة التي تعرَّض لها، واصفًا ما جرى مع الملازم أول القرني بـ ”المعجزة من الله“.

فيديو:

البطل الملازم اول سعيد القرني بعد التقائه

و اخلائه بأعجوبة وبطوله من قبل ابطالنا

القوات السعودية في جبهة #الملاحيط لا

تنسونه من دعواتكم بالشفاء العاجل اقسم

بالله الي صار معجزه من الله وعمل بطولي

كبير له ولقواتنا السعوديه 4 ايّام صمد بكل

ثبات رافضاً الاستسلام لله درك pic.twitter.com/LZYVMp3wzw — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) October 29, 2019

وتشهدت جبهات محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، تصاعدًا ملحوظًا في حدة المواجهات الميدانية بين قوات الجيش اليمني، مسنودًا بقوات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.