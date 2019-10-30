شقيق الشيخ فيصل بن حميد يعلق على أنباء توقيفه

شقيق الشيخ فيصل بن حميد يعلق على أنباء توقيفه

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تناقل مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تغريدات منسوبة للشيخ محمد سلطان بن حميد حول أنباء توقيف أخيه الشيخ فيصل خلال الأيام الماضية، وطبيعة الجدل الذي أثير حول الموضوع.

وقال الشيخ محمد، وهو أحد الوجوه البارزة في قبيلة ”عتيبة“ العريقة، إن ”هناك بعض من يحاول المزايدة بموضوع ايقاف أخي فيصل وأغلبهم من أسماء مستعارة مجهول من يقف ورائها من الدول والأعداء او من شخص تافه فاشل يريد أن يخلق لنفسه قيمة بتويتر ويظن واهمًا أن ذلك يعطيه جماهيرية، الحمدلله دولتنا دولة الشرع“.

وأضاف الشيخ محمد بحسب التغريدات المنسوبة له ”والملك وولي العهد حفظهما الله أحرص حكام الأرض على الشرع والعدل والمساواة وهم كذلك أشد الحكام رحمة بمواطنيهم المخلصين.  فأقول لكل مرتزق لا تدخل فيما لايعنيك بموضوع أخانا فيصل فتسمع مالايرضيك منا“.

وأوضح في تغريدة ثالثة ”وكل أبناء وأحفاد سلطان بن جهجاه جنود سلمان ومحمد بن سلمان رغمًا عن أنف الحاقدين والمرتزقة. حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد“.

وسرت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عن توقيف الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، أحد شيوخ قبيلة ”عتيبة“، إثر تغريدات انتقد فيها هيئة الترفيه الحكومية والفعاليات التي تنظمها.

واستندت تلك الأنباء لصور تغريدات تم حذفها منسوبة لحساب غير موثق منسوب للشيخ فيصل، دون أن يتسنى لـ“إرم نيوز“ التأكد بشكل مستقل من صحة ما يثار حول الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي سعودي يؤكد أو ينفي أي من تلك المعلومات، فيما تحظر القوانين المحلية على وسائل الإعلام نشر أخبار توقيف الأشخاص ومحاكماتهم مالم تصدر فيها أحكام نهائية بالإدانة أو البراءة.

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