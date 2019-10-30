شقيق الشيخ فيصل بن حميد يعلق على أنباء توقيفه

تناقل مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تغريدات منسوبة للشيخ محمد سلطان بن حميد حول أنباء توقيف أخيه الشيخ فيصل خلال الأيام الماضية، وطبيعة الجدل الذي أثير حول الموضوع.

وقال الشيخ محمد، وهو أحد الوجوه البارزة في قبيلة ”عتيبة“ العريقة، إن ”هناك بعض من يحاول المزايدة بموضوع ايقاف أخي فيصل وأغلبهم من أسماء مستعارة مجهول من يقف ورائها من الدول والأعداء او من شخص تافه فاشل يريد أن يخلق لنفسه قيمة بتويتر ويظن واهمًا أن ذلك يعطيه جماهيرية، الحمدلله دولتنا دولة الشرع“.

هناك بعض من يحاول المزايدة بموضوع ايقاف أخي فيصل وأغلبهم من أسماء مستعارة مجهول من يقف ورائها من الدول والأعداء او من شخص تافه فاشل يريد أن يخلق لنفسه قيمة بتويتر ويظن واهمًا ان ذلك يعطيه جماهيرية!

الحمدلله دولتنا دولة الشرع — محمد سلطان ابن حميد (@BINHUMAID_OTIBA) October 29, 2019

وأضاف الشيخ محمد بحسب التغريدات المنسوبة له ”والملك وولي العهد حفظهما الله أحرص حكام الأرض على الشرع والعدل والمساواة وهم كذلك أشد الحكام رحمة بمواطنيهم المخلصين. فأقول لكل مرتزق لا تدخل فيما لايعنيك بموضوع أخانا فيصل فتسمع مالايرضيك منا“.

والملك وولي العهد -حفظهم الله- احرص حكام الأرض على الشرع والعدل والمساواة وهم كذلك أشد الحكام رحمة بمواطنيهم المخلصين. فأقول لكل مرتزق لا تدخل فيما لايعنيك بموضوع أخانا فيصل فتسمع مالايرضيك منا — محمد سلطان ابن حميد (@BINHUMAID_OTIBA) October 29, 2019

وأوضح في تغريدة ثالثة ”وكل أبناء وأحفاد سلطان بن جهجاه جنود سلمان ومحمد بن سلمان رغمًا عن أنف الحاقدين والمرتزقة. حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد“.

وكل أبناء وأحفاد سلطان بن جهجاه جنود سلمان ومحمد بن سلمان رغمًا عن أنف الحاقدين والمرتزقة. حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد — محمد سلطان ابن حميد (@BINHUMAID_OTIBA) October 29, 2019

وسرت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عن توقيف الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، أحد شيوخ قبيلة ”عتيبة“، إثر تغريدات انتقد فيها هيئة الترفيه الحكومية والفعاليات التي تنظمها.

واستندت تلك الأنباء لصور تغريدات تم حذفها منسوبة لحساب غير موثق منسوب للشيخ فيصل، دون أن يتسنى لـ“إرم نيوز“ التأكد بشكل مستقل من صحة ما يثار حول الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي سعودي يؤكد أو ينفي أي من تلك المعلومات، فيما تحظر القوانين المحلية على وسائل الإعلام نشر أخبار توقيف الأشخاص ومحاكماتهم مالم تصدر فيها أحكام نهائية بالإدانة أو البراءة.