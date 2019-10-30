نعي ووداع مؤثر للداعية السعودي الراحل الشيخ محمد المختار الأمين الشنقيطي

نعى عدد كبير من السعوديين، بينهم دعاة وطلاب علوم شرعية، الداعية السعودي البارز، الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي الذي توفي أمس الثلاثاء في المدينة المنورة بعد معاناة مع المرض.

وأدى عدد كبير من المصلين في المسجد النبوي الشريف، في المدينة المنورة، الصلاة على جثمان الشيخ الشنقيطي، قبل أن يتم دفنه في مقبرة البقيع.

#وفاه_الشيخ_محمد_مختار_الشنقيطي لعمرك مالرزية فقد مال

ولاشاة تموت ولا بعير

ولكن المصيبة فقد شيخ

يموت بموته خلق كثير…. pic.twitter.com/HkbVsPegt2 — محمد الشلاحي (@mm_oo76) October 30, 2019

#وفاه_الشيخ_محمد_مختار_الشنقيطي

رحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فسيح جنانه و أحسن الله عزاء #المسلمين عامة و أهله خاصة و جبر مصابهم

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/YZK7g6I9T7 — د.سليمان العجلان (@alajlanlawyer) October 30, 2019

وقال الداعية السعودي وإمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، صالح المغامسي، في نعي الشيخ الشنقيطي، ”شارك عدد من علماء المدينة وعامة أهلها عصر اليوم في تشييع ودفن جثمان شيخنا الجليل الأصولي الفقيه محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد الصلاة عليه في المسجد النبوي، رحمه الله كان من العلم والعقل والتقوى بمكان، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون“.

( شارك عدد من علماء المدينة وعامة أهلها عصر اليوم في تشييع ودفن جثمان شيخنا الجليل الأصولي الفقيه محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد الصلاة عليه في المسجد النبوي ، رحمه الله كان من العلم والعقل والتقوى بمكان ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون#صالح_المغامسي pic.twitter.com/4eQiCuyYoD — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) October 29, 2019

وتوفي الشيخ الراحل عن عمر 77 عامًا، عرف خلالها كواحد من أبرز المدرّسين في المسجد النبوي الشريف.

#وفاه_الشيخ_محمد_مختار_الشنقيطي

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم أغفر له وأرحمه ووسع مدخله وأجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ووالله إنا لفراقك لمحزنون ???????? pic.twitter.com/UmzLXBlX3q — فاطمة ???? (@fatmahmz_) October 30, 2019

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.. وفاة الشيخ العلامة الأصولي

محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي

رحمه الله تعالى.. #وفاة_الشيخ_محمد_مختار_الشنقيطي pic.twitter.com/4o6mNyVPXm — عادل الحابوط (@drade01) October 30, 2019

وبدأ الشيخ الشنقيطي حياته العلمية بالدراسة النظامية في المدينة المنورة، قبل أن يكمل في معاهد الجامعة الإسلامية التابعة لها، ثم أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية ”كلية الشريعة“ وتخرج منها في العام 1983.

#وفاه_الشيخ_محمد_مختار_الشنقيطي

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة

إنا لله وإنا إليه راجعون

pic.twitter.com/eWtHq6ujtq — محمد الشمري ( أبو معاذ ) (@Abomoaaaazz) October 30, 2019

#وفاه_الشيخ_محمد_مختار_الشنقيطي

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان pic.twitter.com/KRpT2JnJzd — أبو عمار (@eevZ0PhyfWj7BBz) October 30, 2019

وعمل الشيخ الراحل معيدًا في الجامعة ذاتها، وحضّر رسالة الماجستير فيها تحت عنوان: ”القدح في البينة في القضاء“، ولم تطبع بعد.

رحم الله شيخنا العالم سليلِ أهل العلم محمد المختار بن العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي ؛قرأت عليه في المسجد النبوي أجزاء من المستصفى للغزالي وغيره من الكتب،كان كريماً بعلمه وفي بيته ،وشرفني بزيارته ، اللهم ارفع درجته واجعل الجنة داره وقراره .. pic.twitter.com/vInuVkrZyL — أ.د.فهد الجهني (@dr_fhdg) October 29, 2019

توفي اليوم الشيخ محمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي (آبه ولد اخطور)،.. كان رجلا فاضلا، محبا للعلم وأهله، وكان مختصا في علم أصول الفقه، وقد حضرت له عدة مناقشات لرسائل علمية، وكان لطيفا مع الطلاب في مناقشاته.

وكان مواظبا على الصلاة في المسجد النبوي. رحمه الله وأدخله فسيح جناته. pic.twitter.com/31FSFoP4WR — المهدي ولد محي الدين (@MehdyMuhialdiy) October 29, 2019

كما حضر رسالته في الدكتوراه، في الجراحة وأحكامها، وكانت أطروحته بعنوان: ”أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها“، وأجيزت بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع، وطبعت مرارًا.

ونال الشيخ الشنقيطي في حياته جائزة المدينة المنورة للبحث العلمي.