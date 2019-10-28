السعودية تثمن الجهود الأمريكية في القضاء على زعيم داعش وملاحقة أعضائه

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة تابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نجاح جهود ملاحقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر بأن المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول، ومن بينها السعودية.

وأكد المصدر أن السعودية مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.