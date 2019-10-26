وزير الطاقة الأمريكي: المحادثات مع السعودية عن البرنامج النووي تمضي قدمًا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن البرنامج النووي تمضي قدمًا. وأضاف الوزير، خلال جلسة نقاش في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.