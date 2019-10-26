وزير الطاقة الأمريكي: المحادثات مع السعودية عن البرنامج النووي تمضي قدمًا

وزير الطاقة الأمريكي: المحادثات مع السعودية عن البرنامج النووي تمضي قدمًا

المصدر: رويترز

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن البرنامج النووي تمضي قدمًا.

وأضاف الوزير، خلال جلسة نقاش في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.

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