بالفيديو والصور.. آلاف الشبان والفتيات يشاركون في سباق الألوان الترفيهي في الرياض

بالفيديو والصور.. آلاف الشبان والفتيات يشاركون في سباق الألوان الترفيهي في الرياض

المصدر: الرياض – إرم نيوز

شارك آلاف الشبان والفتيات من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها، صباح اليوم السبت، في سباق الألوان الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة الرياض.

وتجمع الآلاف منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة البوليفارد، التي تقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة، مرتدين سترات بيضاء تحمل شعار السباق.

 

وبدأت الفعاليات وسط صياح الحاضرين؛ تعبيرًا عن الفرح والسرور في السباق الذي نفدت تذاكره الـ 15 ألفًا بشكل مبكر، وقد تراوحت أسعارها بين 50 و250 ريال للتذكرة، بجانب مشاركة الأطفال الأصغر من 12 عامًا بشكل مجاني.

 

 

وحضر مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون ونجوم في المجتمع، السباق الذي يحمل عنوان ”أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض“.

 

 

وسباق الألوان هو حدث عالمي يتكرر في العديد من الدول، ووصل حديثًا إلى السعودية بالتزامن مع الانفتاح الثقافي والفني والترفيهي الذي تعيشه المملكة، ويقوم على توفير أجواء للمرح والتسلية.

 

وينطلق المتسابقون من دون تحديد زمن محدد للوصول، بينما يتعرضون لرش الألوان الزاهية خلال مسيرهم، الذي يتوقفون فيه مرارًا لالتقاط الصور قبل الوصول للنهاية والحصول على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.

 

 

وسباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض، الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 أكتوبر/تشرين الأول و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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