بالفيديو والصور.. آلاف الشبان والفتيات يشاركون في سباق الألوان الترفيهي في الرياض

شارك آلاف الشبان والفتيات من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها، صباح اليوم السبت، في سباق الألوان الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة الرياض.

وتجمع الآلاف منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة البوليفارد، التي تقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة، مرتدين سترات بيضاء تحمل شعار السباق.

الشكر لكم ولكل من ساهم في هذا السباق????????????????????❤️ pic.twitter.com/X2WcqlsFfI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2019

مشاءالله ماتوقعت الحضور هذا في #سباق_الألوان عدد كبيررررر ????، والأجواء مرررره جميلة اليوم بفووووز ان شاءالله ، #موسم_الرياض بطل ???????????? pic.twitter.com/uKmvp8s0fs — أ ج AJ♐️ (@Gar829) October 26, 2019

وبدأت الفعاليات وسط صياح الحاضرين؛ تعبيرًا عن الفرح والسرور في السباق الذي نفدت تذاكره الـ 15 ألفًا بشكل مبكر، وقد تراوحت أسعارها بين 50 و250 ريال للتذكرة، بجانب مشاركة الأطفال الأصغر من 12 عامًا بشكل مجاني.

#ColorRun

لحظات وينطلق سباق الألوان في موسم الرياض pic.twitter.com/n0AUOIzpP9 — نايــ???????? F (@Subaei_Naif) October 26, 2019

اللي صار اليوم من افضل الاشياء اللي صارت في الرياض ????#سباق_الألوان #Happiest5k pic.twitter.com/hWbeQgbBTg — وهاب (@3bdulwahabAli) October 26, 2019

وحضر مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون ونجوم في المجتمع، السباق الذي يحمل عنوان ”أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض“.

اليوم صار #سباق_الالوان في فعاليات #موسم_الرياض وحظر تقريباً 20000 الف متسابق كلهم انبسطوا من هالفعالية ????????????

وكل من حضر مع أهله أو أخوياه صنعوا لهم ذكريات حلوة ما ينسوها ???????? pic.twitter.com/L9pecCRB5Z — بدر الهزّاع (@BdralH) October 26, 2019

وسباق الألوان هو حدث عالمي يتكرر في العديد من الدول، ووصل حديثًا إلى السعودية بالتزامن مع الانفتاح الثقافي والفني والترفيهي الذي تعيشه المملكة، ويقوم على توفير أجواء للمرح والتسلية.

وينطلق المتسابقون من دون تحديد زمن محدد للوصول، بينما يتعرضون لرش الألوان الزاهية خلال مسيرهم، الذي يتوقفون فيه مرارًا لالتقاط الصور قبل الوصول للنهاية والحصول على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.

ياريت يتعمل كل سنه ويكون تنظيم آكتر من كدا والوان آكتر ويكون في الوان مائية بصراحة كانت حلوة واروع فاعلية.#موسم_الرياض_2019#سباق_الالوان pic.twitter.com/o3J1TrAs7a — El BOB (@SaadGomaa) October 26, 2019

من كثر ما الناس فرحانة بـ #موسم_الرياض وأنا أصوّر سناب في سباق الألوان Color Run انبرش علي واحد واضح إنه مرة مبسوط ومتشقق مع الموسم ????????????????#سباق_الألوان@RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/JfnEZgcMGC — بدر السعد (@bdr_alsaad) October 26, 2019

وسباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض، الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 أكتوبر/تشرين الأول و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.