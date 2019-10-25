الحملة الأكبر في تاريخ البلاد .. السعودية ترحّل مليون وافد أجنبي مخالف خلال عامين

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، إنها رحَّلت أكثر من مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات إلى بلدانهم الأصلية خلال حملتها الأمنية على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وكشفت الوزارة أرقامًا دقيقة عن الحملة التي بدأت قبل عامين، ومن بينها ترحيل (1014220) مخالفًا ومخالفة للأنظمة السعودية من مختلف الجنسيات.

وقالت الوزارة عبر حسابها على ”تويتر“، إن الحملات الأمنية التي بدأت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، نجحت حتى، يوم الخميس الموافق 24 تشرين الأول أكتوبر الجاري، بضبط أكثر من 4 ملايين (4068322) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ضبط “ 4,068,322 “ مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/tY7ikKSuwO — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 25, 2019

وأوضحت أن من بين المضبوطين في كافة مناطق المملكة، (3179181) مخالفًا لنظام الإقامة، و (625663) مخالفًا لنظام العمل، و (263478) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضافت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ (70478) شخصًا، (44 %) منهم يمنيو الجنسية، و (53 %) إثيوبيو الجنسية، و (3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2854) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبينت الوزارة، أن إجمالي المتورطين بنقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، بلغ (4630) شخصًا.

وكشفت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم بنقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1644) مواطنًا سعوديًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1618) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (26) سعوديًا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (16281) وافدًا مخالفًا، منهم (14035) رجُلًا، و (2246) امرأة.

وأوضحت أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (562898) مخالفًا، وإحالة (516564) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (682433) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.

ويعيش في السعودية أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، بجانب نحو 20 مليون مواطن سعودي، وبدأت السلطات السعودية بتشديد إجراءاتها على الوافدين المخالفين عبر حملة أمنية مستمرة تشارك فيها عدة جهات حكومية بجانب وزارة الداخلية.