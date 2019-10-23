أول تصريح للأمير فيصل بن فرحان بعد تعيينه وزيرًا للخارجية السعودية

في أول تصريح له بعد تعيينه وزيرًا للخارجية السعودية، شكر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليَّ العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، اليوم، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية خلفًا لإبراهيم العساف الذي تم تعيينه وزير دولة عضوًا بمجلس الوزراء.

وعبّر فيصل بن فرحان في بيان نشرته الخارجية السعودية عبر حسابها على ”تويتر“، عن ”شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بالمناسبة“.

كما شكر وزير الخارجية السعودية الجديد، وفقًا للبيان سلفه إبراهيم العساف، على ما بذله من جهود خلال عمله في وزارة الخارجية، وقدم له التهنئة بمنصبه الجديد.

#تصريح | الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية pic.twitter.com/EAuuTs0Olr — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 23, 2019

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وهو عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.