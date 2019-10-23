من هو وزير النقل السعودي الجديد صالح الجاسر؟ (فيديو)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، أوامر ملكية أعفى بموجبها وزير النقل نبيل العمودي من منصبه، وعيّن خلفًا له المهندس صالح الجاسر، ليقود قطاع النقل في البلاد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الوزير الجديد صالح بن ناصر بن العلي الجاسر إلى حقيبة النقل من داخل القطاع، حيث كان يتولى منصب المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، إحدى أكبر مؤسسات النقل الحكومية التابعة للوزارة، منذ العام 2014.

ويمتلك الوزير الجاسر خبرة في قطاعات النقل البحري والبري والجوي، إذ تنقل في مسيرة عمله التي تمتد لنحو ثلاثين عامًا في قطاعات حكومية وخاصة.

وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ“الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري“، والمدير العام التنفيذي لقطاع ”لكزس“ التابع لـ“شركة عبداللطیف جمیل“ بین عامي 2003 و2010.

كما عمل الجاسر مديرًا عامًا للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية، ومديرًا للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعضوًا في مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبایلي).

وفي سجل الجاسر العلمي، شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، علاوة على اجتيازه العديد من الدورات التدريبية في الإدارة المتقدمة بجامعة ”هارفرد“ بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد ”انسياد“ بفرنسا وجامعة ”أكسفورد“ ببريطانيا، وكذلك الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف لمدة عام في بنك ”تشيس مانهاتن“ في نيويورك.

وتعمل وزارة النقل السعودية، على غرار كافة وزارات ومؤسسات البلاد، على تطبيق بنود خطة تغيير عملاقة تحمل اسم ”رؤية السعودية 2030″، وتتضمن في أحد بنودها تنمية قطاع النقل وتطويره، وتوفير وسائل نقل مريحة ومنافسة داخليًا وخارجيًا، بحيث تحقق عائدات اقتصادية على الخزينة العامة.