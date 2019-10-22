العاهل السعودي يستقبل وزير الدفاع الأمريكي‎

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة نشر 3 آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية في المملكة.

وزيارة اسبر للمملكة التي وصل إليها أمس الإثنين، غير معلنة مسبقًا، وتأتي بعد تلك التي قام بها المسؤول الأمريكي لأفغانستان.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية السعودية، إنّ الملك السعودي والوزير الأمريكي استعرضا ”علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين“، كما تم ”بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها“.

وكانت واشنطن قررت في 11 تشرين الأول/أكتوبر نشر 3 آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة ”ثاد“، في السعودية لحماية حليفتها الرئيسة في المنطقة من أعمال ”زعزعة الاستقرار“ التي يقول الأمريكيون إنّ إيران تقودها.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 200 جندي مع صواريخ باتريوت في السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة، في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأمريكية منها في 2003، وجاءت الخطوة الأمريكية مع استمرار التوتر في الخليج.

والشهر الماضي، تعرّضت منشآت نفطية لشركة النفط السعودية الحكومية ”أرامكو“ لقصف بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ ”كروز“، في هجوم تبنّاه الحوثيون في اليمن، لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليته لإيران التي نفت أي ضلوع لها فيه.