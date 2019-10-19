ملاك الإبل في السعودية على موعد مع أخبار سارة

قال رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، يوم السبت، إن ملاك الإبل في المملكة على موعد مع أخبار سارة في الفترة القريبة المقبلة.

وكتب بن حثلين عبر ”تويتر“ قائلًا: ”قريبًا بإذن الله أخبار تسر ملاك الإبل، تصل لصغيرهم قبل كبيرهم“، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

قريباً بإذن الله أخبار تسر ملاك الإبل، تصل لصغيرهم قبل كبيرهم ???????? — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) October 19, 2019

ووجدت وعود بن حثلين صدى واسعًا بين ملاك الإبل في البلاد، إذ تشكل جزءًا من خطط حكومية لدعم ملاك الإبل مع تزايد اهتمام قادة المملكة بالجِمال، بوصفها جزءًا من تراث وتاريخ أكبر بلدان الخليج.

وكان بن حثلين، قد كشف في أواخر أغسطس/آب الماضي عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه بدراسة إقامة مسابقات للمزايين في مناطق المملكة بجانب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يشهد مسابقات للمزايين.

وتعد الإبل من الحيوانات الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها في المملكة المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات خصوصًا إذا امتلكت بعض المواصفات الجمالية في الرأس والعيون والشفاه، بحيث تنافس بمسابقات المزايين ذات الجوائز القيمة.

وأنشأت السعودية نادي الإبل في العام 2017، وأطلقت في العام نفسه أول نسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشكل رسمي، وفق قواعد وأنظمة تراعي الجوانب الصحية والأمنية والثقافية بعد أكثر من 15 عامًا على انطلاق المسابقة التي تفوق جوائزها الـ 100 مليون ريال.