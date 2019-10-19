إدارة ”تويتر“ تُوقف حساب مُغرد شهير معادٍ للسعودية

أوقف موقع التدوين الشهير، ”تويتر”، حساب مُغرد معروف عنه عداؤه للسعودية، يزعم أنه مواطن سعودي، بينما يواجه اتهامات على الدوام بكونه ينتحل اسماً سعودياً وهمياً.

وعند محاولة الدخول لحساب محمد اليحيا، تظهر رسالة من إدارة ”تويتر“، تقول إن الحساب موقوف لانتهاكه قوانين ”تويتر“، دون أن يتضح إن كان الإيقاف نهائيا أم مؤقتا.

وقال الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري، عبر ”تويتر“، ”أوقف تويتر اليوم حساب تابع لإعلامي قطري معروف ورئيس تحرير إحدى الصحف، منتحلًا فيه اسما سعوديا وصورة رمزية، ويدير حسابه من الدوحة وخدع به البعض، وسعى خلال الفترة الماضية للتظاهر بخوفه على أمن الوطن واهتمامه بالاستقرار ثم ينشر مقاطع وتغريدات تحريضية…والبقية قادمة“.

يقول أحد الأصدقاء أن عبدالله المري ، لم يستطع الوقوف أمام تحدٍ مع العزيز @naifco ولهذا لم يصمد واختار إغلاق حسابه. اللوم على الذين يصدقون ويركضون خلف ما تطرحه الحسابات الوهمية دون تأكد من هوية صاحبها وأهدافه. https://t.co/LgCovD3UpT — عضوان الأحمري (@Adhwan) October 19, 2019

ويشير الأحمري وهو رئيس تحرير النسخة العربية من صحيفة ”إندبندنت“ الإنكليزية العريقة، بجانب سعوديين كثر، إلى أن الإعلامي القطري عبدالله العذبة، هو من يدير الحساب الموقوف باسم ”محمد اليحيا“ الوهمي.

بدوره قال الصحفي السعودي، سعيد آل رفيع، عبر ”تويتر“ ”على #السعوديين الحذر من التعامل مع حسابات مجهولة كأمثال محمد اليحيا، الذي تنكر بحساب (سعودي) وطلع إعلامي ورئيس تحرير جريدة في #قطر ويبث سمومه على أنه ابن الوطن، كثير من #الحسابات_السوداء حذرنا منها ونقول دائما لا تنخدعوا بتنظيمات الإرهاب، ولا تنسوا د. مروة العرجاني والقائمة تطول“.

على #السعوديين الحذر من التعامل مع حسابات مجهولة كامثال محمد اليحيا، الذي تنكر بحساب "سعودي" وطلع إعلامي ورئيس تحرير جريدة في #قطر ويبث سمومه على أنه ابن الوطن. كثير من #الحسابات_السوداء حذرنا منها ونقول دائما لا تنخدعوا بتنظيمات الإرهاب، ولا تنسوا د. مروة العرجاني والقائمة تطول pic.twitter.com/NEtTAnDOE5 — سعيد آل رفيع (@s_rfe3) October 19, 2019

في حين كتب الناشط والمدون السعودي، نايف مدخلي، الذي يشن على الدوام هجوماً على اليحيا ويشكك في حقيقة مزاعمه عن كونه سعوديا، تعليقاً ساخراً من إيقاف الحساب، قال فيه ”فرصة سعيدة يا بيبي عبدالله العذبة، تعجبني أنك تعرف مصلحتك #حكاية_محمد_اليحيا“.

ودأب اليحيا خلال السنوات القليلة الماضية،لا سيما في أعقاب الأزمة الخليجية الحالية، على انتقاد التغييرات الداخلية التي تشهدها المملكة بجانب انتقاده سياسة الرياض الخارجية ومهاجمتها، ويؤكد على الدوام بأنه سعودي.

وبعد إيقاف حسابه، ظهر حساب آخر يحمل الاسم ذاته، لكن بمتابعين قليلين مقارنة بنحو 100 ألف متابع للحساب الموقوف، وقال في تغريدة وحيدة: ”تم إيقاف حسابي الرئيسي بسبب حملات ممنهجة تزعمها اللاحم وعضوان وبعض أشباههم، لكن المؤكد أن من ورائهم جهة لها نفوذ في تويتر الشرق الأوسط، الحمد لله الذي يعلم ويشهد أني ما كتبت إلا ما أظنه يرضيه ويتوافق مع أخلاقي ومبادئي ويصب في مصلحة أُمتي وبلادي. للباطل جولة وللحق جولات“.

تم إيقاف حسابي الرئيسي بسبب حملات ممنهجة تزعمها اللاحم وعضوان وبعض أشباههم ، لكن المؤكد أن من ورائهم جهة لها نفوذ في تويتر الشرق الأوسط. الحمد لله الذي يعلم ويشهد أني ماكتبت إلا ما أظنه يرضيه ويتوافق مع أخلاقي ومبادئي ويصب في مصلحة أُمتي وبلادي. للباطل جولة وللحق جولات. pic.twitter.com/bAOYyNv2CJ — محمد اليحيا 2 (@mo7ammadalyahya) October 19, 2019

ويقول كتاب وإعلاميون سعوديون على الدوام، إن عددا من الحسابات النشطة في موقع ”تويتر“يزعم أصحابها أنهم سعوديون، هي في الحقيقة حسابات وهمية تدار من قبل دول وأشخاص معادين للسعودية، وبينها قطر، وتستهدف خداع المدونين السعوديين والإساءة لبلادهم.

ويعتقد كثير من مواطني المملكة، أن قطر هي من تقف خلف كثير من تلك الحسابات، مستندين لاستشهاد وسائل الإعلام التي تمولها الدوحة، وبينها قناة ”الجزيرة“، بتدويناتهم على الدوام، ما أكسبهم شهرة كبيرة.

وتم إغلاق وإيقاف عدد كبير من تلك الحسابات بالفعل في الفترة الماضية، بينما تنتشر التحذيرات من أخرى، وبينها حساب يحمل اسم وصفة مستشار أمني سعودي معروف، هو الدكتور سلطان الطيار، الذي كشف زيف الحساب، الذي ينتحل اسمه.