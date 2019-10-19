ماذا قال ولي العهد السعودي عن اللواء الفغم؟ (فيديو)

نشر إعلامي سعودي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يقدم العزاء لأسرة اللواء عبدالعزيز الفغم.

وبحسب الإعلامي السعودي عبدالله البندر، فإن تاريخ مقطع الفيديو يعود إلى صباح يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عشیة الصلاة على الفقید.

وقُتل اللواء الفغم في 29 سبتمبر الماضي، عندما كان في زيارة لصديق له في مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة، وفق ما أعلنت السلطات السعودية.

ويظهر في المقطع أعمام وأخوال الراحل اللواء الفغم أثناء استقبال الأمير محمد بن سلمان، حيث أعرب ولي العهد السعودي خلال اللقاء عن حزنه الشديد خاصة أن اللواء الفغم كان جزءًا من حیاته الیومیة، مبديًا ألمه على الطريقة التي قضى بها الراحل.

وذكر ولي العهد السعودي أن الراحل كان في اجتماع معه قبل وفاته بیومین فقط، مشيدًا بإخلاص وتفاني اللواء الفغم في خدمة الملك والقیادة أثناء حياته.