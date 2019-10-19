في احتفاء سعودي.. عيدروس الزبيدي يلتقي في الرياض السفير الصيني (صور)

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، في العاصمة السعودية الرياض، في مؤشر على احتفاء سعودي برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تستضيف المملكة اجتماعات بين الجنوبيين والحكومة اليمنية.

وأكد الزبيدي حاجة الانتقالي الجنوبي إلى ”العمل والسلام، بدلًا من الحرب والتدمير“، لافتًا إلى أن المجلس مستعد للتعاطي الإيجابي مع الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة، ”بما يضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة الكاملة لتمثيل قضيتهم وتحديد مصيرهم“، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وأشاد رئيس المجلس الانتقالي بـ“الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام في بلادنا وحفظ الأمن وحماية المنطقة من الفوضى والإرهاب“، مؤكدًا ”موقف المجلس الثابت تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف معها لمحاربة التمدد الإيراني المتمثل في الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب“.

وأعرب الزبيدي عن تطلعات الشعب الجنوبي إلى لعب دور في مشروع طريق الحرير، مؤكدًا رؤية الانتقالي الجنوبي الاقتصادية ”للنهوض ببلادنا واستغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الجنوب“.