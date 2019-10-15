بظروف غامضة.. العثور على جثة امرأة سعودية متحللة داخل شقتها ‎

فتحت الشرطة السعودية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا في مقتل مواطنة عثر على جثتها متحللة داخل منزلها في قرية (نابع داما)، والتي تبعد 70 كيلومترًا عن محافظة ضباء، التابعة لمنطقة تبوك.

وقال مصدر أمني إن الشرطة تلقت بلاغًا من أحد الجيران يفيد بابنعاث رائحة كريهة من داخل المنزل واختفاء صاحبه، بحسب ما ذكر موقع ”سبق“.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تحركت إلى موقع المنزل، حيث تبيّن وجود جثة لمواطنة مقتولة وعليها آثار تعنيف جسدي.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تجري البحث عن الزوج الذي يعمل مدرسًا، ومتزوج من الضحية منذ ثلاثة أشهر.